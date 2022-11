Samsung's Galaxy Watch 4 anti-bricking fix werkt niet echt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een fix uitgebracht voor een bug waardoor sommige Galaxy Watch 4- en Galaxy Watch 4 Classic-modellen na een update uitvielen - maar het werkt niet.

Bij het oorspronkelijke probleem meldden sommige mensen dat hun horloges prima werden bijgewerkt, maar vervolgens weigerden weer aan te gaan, of de herstart nu gepland was of nadat het horloge geen stroom meer had. Samsung heeft nu een fix uitgebracht die naar eigen zeggen het probleem verhelpt. Sommige mensen melden echter dat het probleem zich nog steeds voordoet.

Samsung's changelog voor de update suggereert dat de stabiliteit en betrouwbaarheid zijn verbeterd, terwijl ook wordt opgemerkt dat de beveiligingspatch van november 2022 ook is opgenomen. Er wordt melding gemaakt van een "stabilisatiecode voor de stroomvoorziening" die via dezelfde update wordt toegepast, maar zelfs als dat zou moeten voorkomen dat horloges zichzelf platlopen, zeggen sommigen op Reddit dat dit niet het geval is.

Wat er gebeurt, weten we nog niet. We weten ook niet wat we mensen moeten aanraden. Als je nog niet hebt bijgewerkt is het misschien verstandig om dat niet te doen. Samsung zei eerder dat mensen van wie het horloge was gebrickt, contact moesten opnemen voor ondersteuning.

Terug op Reddit, dingen hebben nu het theeblad-lezen stadium bereikt - sommigen geloven dat het probleem gerelateerd kan zijn aan de periode waarin specifieke horloges werden vervaardigd, waarbij degenen die rond augustus 2021 zijn gebouwd het meest waarschijnlijk falen.

We hebben Samsung om opheldering gevraagd over wat deze update moet oplossen en wat mensen vanaf nu moeten doen.

