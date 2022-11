PSA: Een Galaxy Watch 4 update maakt de wearables van sommige mensen kapot.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sommige eigenaren van de Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic smartwatches melden dat een software-update hun wearables kapot maakt.

Interessant genoeg lijkt het er niet op dat de update de horloges kapot maakt zodra deze is geïnstalleerd. Softwareversie R8xxXXU1GVI3 veroorzaakt problemen wanneer het horloge de volgende keer wordt aangezet - of dat nu na een geplande herstart is of wanneer het horloge geen stroom meer heeft. Hoe dan ook, proberen het weer aan te zetten leidt tot frustratie - en dat moet Samsung oplossen.

Op dit moment ziet het er niet naar uit dat er een echte oplossing is voor het probleem als je er eenmaal mee in aanraking bent gekomen, hoewel degenen die hun Galaxy Watch 4 of Galaxy Watch 4 Classic nog moeten herstarten hem waarschijnlijk in leven kunnen houden totdat er een bijgewerkte softwarerelease wordt uitgerold. Voorlopig zegt Samsung dat het zich ervan bewust is dat "een beperkt aantal modellen van de Galaxy Watch 4-serie niet wordt ingeschakeld na een recente software-update". Het heeft ook de installatie van de update op andere apparaten tegengehouden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Voor degenen die al hebben bijgewerkt en merken dat hun horloge niet meer aangaat, zegt Samsung dat je ermee naar het dichtstbijzijnde Samsung-servicecentrum moet gaan of een contactcentrum moet bellen voor instructies over wat je nu moet doen.

Beste Apple Watch-apps 2022: apps om te downloaden die ook echt iets doen Door Britta O'Boyle · 22 juni 2022 Dit zijn de beste Apple Watch-apps die we zijn tegengekomen - de apps die zich staande houden op het kleinere scherm en de informatie bieden die je

Gelukkig klinkt het alsof er geen nieuwe installaties van softwareversie R8xxXXU1GVI3 zullen plaatsvinden totdat Samsung heeft uitgezocht wat er aan de hand is. Maar dat is zeker een schrale troost voor iedereen die nu probeert een horloge te reanimeren.

Geschreven door Oliver Haslam.