(Pocket-lint) - Tijdens het Unpacked-evenement in de zomer van 2022 heeft Samsung een hele reeks nieuwe toestellen aangekondigd, waaronder de nieuwste versies van de Galaxy Watch.

In afwijking van zijn gebruikelijke stijl heeft Samsung een Galaxy Watch 5 en een Galaxy Watch 5 Pro gelanceerd, waarbij de laatste de Classic-modellen vervangt en daarmee ook de roterende bezel wegdoet.

Qua kernfunctionaliteit zijn de twee modellen praktisch hetzelfde, en ze hebben wat goed was aan de Watch 4 genomen en geëvolueerd.

Dat betekent dat je de BioActive-sensor van Samsung aan de onderkant krijgt voor het de hele dag door monitoren van je hartslag en het bijhouden van je slaap. Voor 2022 heeft Samsung echter de gebruikersinterface voor slaap verbeterd om je meer inzicht te geven in je slaapkwaliteit.

Via Samsung Health krijg je toegang tot gepersonaliseerde coaching en tips over hoe je je eigen slaap kunt verbeteren, evenals rapporten over je snurken.

Natuurlijk kun je de horloges ook gebruiken om workouts en activiteiten bij te houden. Met 2-3 minuten HR-tracking na cardiosessies krijg je een beter inzicht in hoe goed je lichaam herstelt van intensieve workouts. Bovendien krijg je te horen hoeveel hydratatie je na de training nodig hebt.

Zoals gezegd, zijn er twee modellen. De gewone Watch 5, die gemaakt is van aluminium en verkrijgbaar is in twee maten (40mm en 44mm), en de Watch 5 Pro (zie foto hierboven), die 45mm is en gemaakt is van titanium en saffierglas.

Ze zijn vergelijkbaar in ontwerp, maar niet identiek. Alle modellen zijn rond en voorzien van Samsung's twee-knops bediening aan de zijkant. Het Pro-model is echter dikker om een grotere interne batterij te kunnen plaatsen.

Voor wie op zoek is naar maatwerk en persoonlijke expressie, is de Watch 5 waarschijnlijk de meest geschikte keuze, met de optie voor verschillende kleuren metalen behuizing en een aantal kleuren bandjes en materialen om uit te kiezen.

De Watch 5 Pro is er in donkergrijs of zwart en heeft een nieuwe D-Buckle-sportband, waardoor je hem heel gemakkelijk om je pols kunt doen en weer kunt afdoen.

Waarom dan de naam 'Pro'? Dat heeft vooral te maken met de prestaties. Waar de Watch 5 een 284 mAh batterij heeft (die 30 procent groter is dan die van de Watch 4), heeft de Watch 5 Pro een veel grotere 590 mAh cel.

Dat betekent dat een volledige lading veel langer meegaat op de Pro, en maakt hem ook meer geschikt voor buitenactiviteiten.

Samsung weet dit ook en heeft het Pro-model uitgerust met extra functies voor buitenshuis. Je kunt met het horloge routes in de buitenlucht navigeren met turn-by-turn begeleiding. Bovendien is er een 'Track Back'-functie die je kan helpen de weg terug te vinden naar je beginpunt.

Net als bij de Apple Watch maakt Samsung dit jaar maatwerk tot een belangrijk onderdeel van de koopervaring en biedt het op zijn site een 'Watch Studio' aan, waar je je look en stijl kunt kiezen voordat je naar de kassa gaat.

Net als hun voorgangers zijn alle modellen waterdicht en maken ze gebruik van een magnetische draadloze oplaadschijf om het horloge bij te vullen als het leeg is.

De Galaxy Watch 5 is verkrijgbaar vanaf £269 wanneer hij op 26 augustus in de verkoop gaat, terwijl de Watch 5 Pro - begrijpelijkerwijs - meer zal kosten: £429. Beide zijn vanaf 10 augustus te pre-orderen.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Britta O'Boyle.