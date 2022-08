Samsung Galaxy Watch 5 en 5 Pro volledig onthuld in nieuwe foto's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung houdt op 10 augustus haar volgende Galaxy Unpacked evenement en verwacht wordt dat het bedrijf tijdens de presentatie de Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro zal aankondigen.

Hoewel we nog enkele details missen over welke specificaties en functies de toestellen zouden kunnen bieden, zullen er geen verrassingen zijn als het gaat om hun ontwerpen.

91Mobiles

Evan Blass - die een van de meest productieve leakers van de industrie is - heeft al enkele afbeeldingen van de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro vrijgegeven, maar hij heeft er nog een paar gepubliceerd op 91Mobiles, waarbij hij de smartwatches dezelfde behandeling geeft als de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4.

Blass onthult niet meer informatie over de smartwatches in de post, maar eerdere rapporten hebben gezegd dat de Galaxy Watch 5 zal komen in 40mm en 44mm formaat opties, terwijl de Watch 5 Pro zal komen met een 45 of 46mm behuizing.

91Mobiles

De Pro wordt naar verluidt geleverd in de kleuren Phantom Black en Silver, terwijl de 40mm Watch 5 naar verluidt wordt geleverd in de kleuren Phantom Black, Silver en Pink Gold, terwijl het 44mm-model naar verluidt wordt geleverd in de kleuren Phantom Black, Silver en Sapphire.

Zowel de Samsung Galaxy Watch 5 als de Watch 5 Pro zullen naar verwachting draaien op Wear OS 3.5. U kunt alles lezen over de geruchten rond hen in onze aparte functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.