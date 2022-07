Samsung Galaxy Watch 5 zal beginnen bij €260 lek suggereert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung houdt zijn volgende Galaxy Unpacked evenement op 10 augustus en samen met de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4, is de verwachting dat we ook de Watch 5 en Watch 5 Pro smartwatches zullen zien.

We hebben al veel gezien en gehoord over de aankomende Wear OS 3 smartwatches van Samsung, maar het nieuwste lek heeft gedetailleerd hoeveel we kunnen verwachten dat ze kosten.

Eerdere geruchten zeiden dat de Galaxy Watch 5 zal beginnen bij €300 en de Watch 5 Pro bij €490, maar het nieuwste rapport beweert dat het een beetje goedkoper zou kunnen zijn dan dit. Volgens DealnTech(via MySmartPrice) zal het basismodel van de Samsung Galaxy Watch 5 beginnen bij €259,98, waarbij het 44mm model €286,90 gaat kosten.

Het 45mm Watch 5 Pro model zal naar verluidt beginnen bij €430,89 voor het Bluetooth model.

De Samsung Galaxy Watch 5 zal naar verwachting de Watch 4 vervangen en een slanke en sportieve look bieden, terwijl de Watch 5 Pro naar verwachting de Watch 4 Classic zal vervangen met een meer mechanisch ontwerp, maar er wordt gedacht dat het de roterende bezel zal dumpen.

Andere geruchten suggereren dat beide smartwatches grotere batterijen zullen hebben dan hun voorgangers en dat ze naar verwachting zullen draaien op Wear OS 3.5.

Je kunt alle geruchten over de twee smartwatches lezen in onze aparte rubriek terwijl we wachten op de officiële bevestiging.

Geschreven door Britta O'Boyle.