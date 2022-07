Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De eerste beelden van wat de Samsung Galaxy Watch 5 serie lijkt te zijn, zijn opgedoken.

In een exclusief lek van 91Mobiles en betrouwbare tipgever Evan Blass, hebben we nu volledige 3D renders van de smartwatch - en zijn premium tweelingbroer, de Galaxy Watch 5 Pro.

Het Galaxy Watch 5 Pro-model vervangt in wezen de Galaxy Watch 4 Classic uit 2021, en, met de codenaam Project X, zal het apparaat worden geleverd in zwart of grijs titanium. Het zal ook de optie hebben om te komen met of zonder LTE-ondersteuning voor standalone-connectiviteit.

Volgens het rapport, zal de gewone Galaxy Watch 5 ook komen in meer kleuren dan het Pro-model, hoewel het nog niet duidelijk is hoeveel meer behuizingen er in de aanbieding zijn, met alleen grafiet, zilver en blauw in de lekken.

Van wat we hier kunnen zien, lijkt het ook de roterende bezel te dumpen.

Het standaard model, ondertussen, met de codenaam 'Heart', zal de opvolger van de Galaxy Watch 4 zijn. Deze zal komen in twee varianten - een Bluetooth-only versie of een die ook gooit in LTE-ondersteuning - en ook beschikbaar zijn in twee case maten. We gaan er in dit stadium van uit dat dit Samsung's 40mm en 44mm aanbod van vorig jaar zal opvolgen - zeker gezien het feit dat het algemene design er grotendeels ongewijzigd uitziet.

91Mobiles/Evan Blass

Zoals we zagen bij de vorige generatie, wordt ook verwacht dat beide de nieuwste versie van Wear OS zullen draaien, met One UI Watch als skinn.

Hoewel dit veel licht werpt op het ontwerp van de smartwatch-serie, indien accuraat, is er echter nog genoeg dat we niet weten over de functies, specs en mogelijke verbeteringen.

Daarvoor zullen we moeten vertrouwen op meer gefluister en lekken uit de industrie, met een volledige bevestiging van de Galaxy Watch 5 modellen verwacht op Samsung Unpacked in augustus.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Datum bevestigd en eerste deals aangekondigd Door Maggie Tillman · 16 juni 2022 Amazon Prime Day is aangekondigd en we kijken uit naar kortingen op een hele reeks producten, exclusief voor Prime-leden.

Geschreven door Conor Allison.