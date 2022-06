Samsung Galaxy Watch 5 prijzen lekken, vanaf €300

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar de Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Watch 5 modellen aankondigen, en het laatste lek rond de smartwatches vertelt ons hoeveel ze zouden kunnen kosten.

Dankzij Roland Quandt - die een goede staat van dienst heeft - hebben we een volledige lijst van de Galaxy Watch 5-modellen en hun verwachte prijzen.

Volgens Quandt zal het 40mm Galaxy Watch 5 Bluetooth model beginnen bij €300, dat is ongeveer £255 of $315. Het LTE-model kost naar verluidt €350, ongeveer £300 en $370. Beide zijn verkrijgbaar in de kleuren roze goud, grijs en zilver.

Het 44mm Watch 5 Bluetooth model zal naar verluidt €350 kosten, terwijl het LTE model €400 zal kosten, wat neerkomt op ongeveer £345 en $425. Beide modellen zijn naar verluidt verkrijgbaar in de kleuren blauw, grijs en zilver.

De Watch 5 Pro, met een kastgrootte van 45 mm, zal naar verluidt €490 gaan kosten voor het Bluetooth-model, ongeveer 420 pond of 520 dollar, terwijl het LTE-model naar verluidt €540 zal gaan kosten, ongeveer 365 pond of 570 dollar. De Watch 5 Pro komt naar verluidt in het zwart en titanium.

Natuurlijk is dit alles nog niet bevestigd door Samsung, maar je kunt alles over de Watch 5 en Watch 5 Pro lezen in onze geruchtenronde met details over wat je nog meer kunt verwachten.

Geschreven door Britta O'Boyle.