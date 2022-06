Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting binnenkort zijn volgende generatie smartwatches lanceren. De Galaxy Watch 5 zal waarschijnlijk zijn debuut maken op hetzelfde evenement als Samsung's volgende generatie opvouwbare telefoons.

Geruchten hebben al gesuggereerd dat we twee maten van de 'gewone' Galaxy Watch 5 gaan zien, evenals een grotere Galaxy Watch 5 Pro, maar een recente tweet onthult de kleuren die we kunnen verwachten te zien.

De lijst met kleurencombinaties werd onthuld in een tweet van Evan Blass, een historisch nauwkeurige leaker. In deze lijst zien we dat het Pro-model zal worden geleverd met een titanium behuizing in zwart of grijs. Terwijl beide maten van het reguliere model zullen komen in zilver en grafiet, zal alleen de kleinste versie beschikbaar zijn in Samsung's 'Pink Gold' kleur:

Ik dacht dat jullie dit wel interessant zouden vinden. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo- Ev (@evleaks) June 16, 2022

Zoals altijd met elk lek, ontbreekt er veel detail, maar het lijkt erop dat elke kleur van het horloge 3-4 variaties heeft, wat meestal betekent dat er een verscheidenheid aan verschillende bandmaterialen en kleuren is.

Voor de duurdere horloges betekent dat meestal lederen en/of metalen banden, maar ook het gebruikelijke rubber of silicone voor de meer betaalbare versies.

De horloges worden naar verwachting in augustus gelanceerd, samen met de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. De exacte datum is nog niet bevestigd, maar geruchten suggereren dat we een lancering evenement zullen zien op 10 augustus, met apparaten gepland voor retail lancering rond de 26e.

Naarmate we dichterbij komen, zal het plaatje duidelijker worden en het zou ons verbazen als er in de komende weken en maanden niet steeds meer lekken komen.

Geschreven door Cam Bunton.