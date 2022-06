Samsung Galaxy Fit 3 lanceringsdatum en prijs onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Samsung zich opmaakt om een opvolger uit te brengen voor zijn betaalbare fitnesstracker, de Galaxy Fit 2.

Het is twee jaar geleden dat de Fit 2 werd gelanceerd, dus het is begrijpelijk dat fans van de tracker uitkijken naar een opvolger.

Vermoedelijk zal deze de Galaxy Fit 3 gaan heten, en volgens de geruchten zou deze al in de tweede helft van 2022 kunnen verschijnen.

Tenminste, dat is wat een bericht op het Koreaans community forum van Samsung suggereert.

En om het nog geloofwaardiger te maken, een community manager citeerde de post en markeerde het als een accuraat antwoord.

De thread suggereert ook dat het toestel KRW 50.000 zal kosten, wat dezelfde prijs is als zijn voorganger. Dit zal zich waarschijnlijk vertalen naar een lanceringsprijs van $59,99 in de VS.

Er zijn geen details uitgelekt over de specificaties of functies van het nieuwe toestel, maar we denken dat het veilig is om aan te nemen dat we een AMOLED scherm en een lange batterijduur zullen zien, net als bij de Fit 2.

Het segment is vol van hevige concurrentie dankzij apparaten zoals de Xiaomi Mi Band-serie, Garmin Vivosmart 5 en, natuurlijk, de Fitbit Charge 5.

Mogelijk zien we dus ook de toevoeging van SpO2-monitoring, een always-on display en misschien zelfs GPS-functionaliteit, om concurrerend te blijven.

Geschreven door Luke Baker.