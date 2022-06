Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4 aankondigen voordat het jaar voorbij is, en er zijn veel geruchten die suggereren dat het bedrijf ook plannen heeft om zijn smartwatch-assortiment te vernieuwen.

Samsung lanceerde de Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic in 2021, hoewel geruchten wijzen in de richting van een Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro voor 2022.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende Galaxy smartwatch van Samsung - of smartwatches, de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro.

10 augustus 2022?

26 augustus in de verkoop?

Aanvankelijk werd beweerd dat de Samsung Galaxy Watch 5 ergens in de tweede helft van 2022 zou arriveren, wat logisch zou zijn omdat dat de releasecyclus van de Galaxy Watch 4-modellen en de Galaxy Watch 3 zou volgen, die in augustus van hun respectieve jaren arriveerden.

Geruchten wezen vervolgens op een releasedatum voor de Galaxy Watch 5 op 10 augustus 2022, met een verkoopdatum van 26 augustus 2022. Dit moet echter nog worden bevestigd door Samsung.

Er is nog niets uitgelekt over wat de Samsung Galaxy Watch 5 zou gaan kosten, maar het zou ons niet verbazen als de prijs ongeveer gelijk is aan die van de Galaxy Watch 4, die in het Verenigd Koninkrijk £249,99 en in de VS $249,99 kost. Als er een Pro-model komt, verwachten we dat het duurder zal zijn.

Watch 5: 40mm en 44mm

Watch 5 Pro: 46mm

Er zijn een paar rapporten die suggereren dat er twee modellen van de Samsung Galaxy Watch 5 zullen zijn. Er zou een standaard model zijn en een Pro model, waarbij het Pro model qua design lijkt op het standaard model, maar slanker en sportiever is.

Er wordt gezegd dat de Galaxy Watch 5 Pro ook minder mechanisch zal zijn en de roterende bezel zal dumpen - wat we jammer zullen vinden - hoewel het nog steeds een capacitieve bezel zou kunnen bieden. Andere geruchten hebben gezegd dat we materialen zoals titanium en saffier kunnen verwachten op de Watch 5 Pro.

We hebben ook gehoord dat er twee modellen van de Galaxy Watch 5 zullen zijn. Er wordt gezegd dat er een 40mm standaard model komt in de kleuren Phantom Black, Silver en Pink Gold, en een 44mm standaard model in de kleuren Phantom Black, Silver en Sapphire. Dezelfde leaker beweerde dat er één model van de Galaxy Watch 5 Pro zou zijn met een 46mm-behuizing en Phantom Black en Silver-kleuren.

Er zijn nog geen schermformaten uitgelekt, maar we verwachten circulair en AMOLED.

Watch 5: 276mAh (40mm), 397mAh (44mm)

Watch 5 Pro: 572 mAh

De meeste van de huidige geruchten over de hardware van de Samsung Galaxy Watch 5 richten zich op de levensduur van de batterij. Eerste rapporten beweerden dat de Galaxy Watch 5 zou kunnen komen met een 276mAh batterij in vergelijking met de Galaxy Watch 4's 247mAh batterij, terwijl de Watch 5 Classic zou kunnen komen met een 397mAh batterij in vergelijking met de Watch 4 Classic's 361mAh capaciteit. Het is mogelijk dat de batterij van de Watch 5 Classic gewoon het grotere standaard model van de Galaxy Watch 5 is.

Er zijn ook meldingen van een Watch 5 Pro met een 572mAh batterij en er zijn claims dat de draadloze oplaadsnelheid toeneemt tot 10W in plaats van 5W.

Er is nog niet veel meer beweerd over de hardware, maar we zullen deze functie updaten als we meer horen.

Hartslagmonitoring

Slaapmonitoring met REM

Meerdere sportmodi

ECG

We hebben nog niet veel gehoord over welke functies we kunnen verwachten van de Samsung Galaxy Watch 5-modellen, hoewel we verwachten dat de nieuwe apparaten op Wear OS 3 draaien en hetzelfde bieden als de Watch 4 en Watch 4 Classic, naast een paar extra's.

Zo verwachten we op de Watch 5-modellen hartslagbewaking, slaapbewaking met REM-fasen, valdetectie, meerdere sportmodi, ECG, bloeddruk, bloedzuurstof en lichaamssamenstelling. Het is echter nog niet duidelijk welke extra's er mogelijk op zullen verschijnen.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy Watch 5.

Sammobile meldde dat de Galaxy Watch 5-modellen 10W draadloze oplaadsnelheden zouden kunnen bieden in plaats van 5W.

Een rapport beweerde dat de Samsung Galaxy Watch 5 op 10 augustus zou kunnen lanceren en in drie modellen zou komen.

Gelekte details in de Samsung app suggereren dat er een Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zouden kunnen komen, maar geen Watch 5 Classic.

Een certificeringsvermelding gespot door Sammobile ondersteunt het idee dat de Galaxy Watch 5-modellen grotere batterijen zullen hebben.

Sammobile meldt dat de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Classic grotere batterijen zouden kunnen krijgen dan hun voorgangers.

De Koreaanse site The Elec meld de dat de Samsung Galaxy Watch 5 ergens in de tweede helft van 2022 zou verschijnen.

