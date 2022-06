Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende Galaxy Watch-serie van Samsung bevat mogelijk een Pro-model, maar geen Classic, volgens uitgelekte details in een Samsung-app.

Er zijn geruchten geweest over de Samsung Galaxy Watch 5. Nu heeft een bètaversie van de Samsung Health-app (versie 6.22.0.069) naar verluidt begraven vermeldingen voor het horloge opgenomen. De app onthult officiële namen voor zowel de Galaxy Watch 5 als de Galaxy Watch 5 Pro - maar geen Classic-model.

Zoals voor het eerst gespot door 9to5Google en bevestigd door The Verge, lijkt Samsung bezig te zijn met de ontwikkeling van een Galaxy Watch 5 en 5 Pro. Het Pro model lijkt naar verluidt op de Watch 5, maar is slanker en sportiever en is minder mechanisch met geen fysieke roterende bezel. Leakers zoals Ice Universe hebben beweerd dat de Galaxy Watch 5 Pro geen roterende bezel zal hebben. Hij heeft ook gezegd dat het horloge materialen als saffierglas en titanium kan gebruiken.

Voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat Samsung geen capacitieve bezel zal gebruiken op de Pro smartwatch. Niets, in feite, is bevestigd op dit punt.

Maar je kunt er veilig van uitgaan dat een Pro-merk duidt op meer premium functies, zoals een grotere batterij, waarover ook geruchten gaan.

Geschreven door Maggie Tillman.