Hoe krijg je Google Assistent op je Samsung Galaxy Watch 4

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Galaxy Watch 4 hebt en geduldig hebt gewacht op Google Assistant-ondersteuning, ben je misschien blij om te weten dat het nu officieel wordt uitgerold.

Google plaagde Google Assistent voor het eerst op de Galaxy Watch 4 in februari. Met het wekwoord"Hey Google" opent je Galaxy Watch 4 naar een schermvullende zwarte interface met een lichtbalk die reageert op je spraakinvoer. Je ziet ook het Google Assistant-logo verschijnen met "Hoi, hoe kan ik je helpen?"

Hier is alles wat je moet weten, inclusief hoe je Assistant krijgt.

Samsung vraagt Galaxy Watch 4-gebruikers om te updaten naar een nieuwe "Assistant" -app die verschijnt in de lijst Google Play > Mijn apps (of zoek in de Play Store van je horloge).

Nadat je de nieuwste versie van de app hebt gedownload, verschijnt Google Assistant als een nieuw pictogram in de app launcher op je horloge. Bij een eerste lancering wordt u gevraagd om "Google Assistant op uw horloge te activeren". Vervolgens wordt u naar uw telefoon geleid om het installatieproces te voltooien.

Update en start de nieuwste versie van de Assitant-app op je horloge. Je wordt gevraagd om Google Assistent te activeren. Open je Assistent met "Hey Google" en ga akkoord met Voice Match. Selecteer je voorkeuren zoals het opslaan van audio en het krijgen van persoonlijke resultaten. Nu kun je praten met Google Assistent.

Op je Galaxy Watch kun je Google Assistent vragen om:

Je tijd te beheren (zoals "start een timer" of "stel herinneringen in")

Je slimme huis te bedienen (zoals "doe het slaapkamerlicht aan")

Uw vragen te beantwoorden (zoals "hoe is het weer vandaag")

Iemand bellen of een bericht sturen (zoals "bel John")

Ja, naast het app-pictogram en het wekwoord kan Assistant ook worden geactiveerd via een hardwaretoets op je Galaxy Watch 4. Ga naar Instellingen > Geavanceerde functies > Toetsen aanpassen. Het zou moeten verschijnen onder "Dubbel drukken" of "Indrukken en vasthouden" van de Home-toets. U kunt "Hey Google" en "Spraakuitvoer" in- of uitschakelen (onder Instellingen > Google > Assistent).

Google Assistant is beschikbaar in 10 markten, waaronder Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Japan, Taiwan, Korea, het VK en de VS.

Google Assistant ondersteunt 12 talen op Galaxy Watch 4. Deze omvatten Deens, Engels (Amerikaans, Canadees, Verenigd Koninkrijk, Australisch en Iers), Japans, Koreaans, Spaans, Frans (Canadees en Frankrijk) en Taiwanees.

Ja, Galaxy Watch 4 bezitters hebben nog steeds toegang tot Bixby spraakassistent functionaliteit direct vanaf hun pols.

Beste smartwatch-deals voor Black Friday 2021: kortingen op Apple Watch Door Britta O'Boyle · 24 mei 2022

Geschreven door Maggie Tillman.