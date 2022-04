Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Samsung in de nabije toekomst zijn smartwatch-line-up gaat updaten en, als er iets aan de hand is met een certificeringslek, kunnen beide maten van de Galaxy Watch 5 zelfs langer meegaan als ze volledig zijn opgeladen.

Een eerder gerucht gaf aan dat de 40 mm Galaxy Watch 5 een 276 mAh-batterij zal hebben (vs 247 mAh op de 40 mm Galaxy Watch 4). Het grotere horloge van 44 mm zal een vergelijkbare toename zien, tot 397 mAh van 361 mAh.

De levensduur van de batterij was geen groot probleem dat we ontdekten bij het beoordelen van de grotere 44 mm van de Watch 4, maar we vermoeden dat de toename van het kleinere model zeker een grotere impact zal hebben.

Net als het vorige gerucht komt dit van SamMobile , dat vermeldingen voor een draagbare batterij op een certificeringswebsite heeft gezien.

Toen Samsung de Galaxy Watch 4 lanceerde, was het de eerste smartwatch met het besturingssysteem dat samen met Samsung en Google werd ontwikkeld. Het betekende dat we de beste stukjes van Tizen en Wear OS moesten gebruiken om een sterker platform te maken.

Het zou een nieuw tijdperk inluiden voor het WearOS-platform van Google , dat uiteindelijk zijn weg zou vinden naar horloges van andere fabrikanten. Tot nu toe is het updateproces vrij traag verlopen.

Toch zou het uiteindelijk moeten gaan om horloges met een behoorlijke batterijduur, goed aanpasbare wijzerplaten, betrouwbare fitness-tracking en een gebruiksvriendelijke manier om al die gegevens te bekijken.

