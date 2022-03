Samsung Galaxy Watch 5 heeft mogelijk een grotere batterij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuw lek heeft gesuggereerd dat de volgende versie van Samsung's uitstekende Galaxy Watch, de Galaxy Watch 5, in een grotere batterij zal worden verpakt in vergelijking met de laatste iteratie, een kleine verandering die welkome effecten zou kunnen hebben.

De Galaxy Watch 4 heeft een 247mAh-batterij die zich vertaalt naar ongeveer twee dagen normaal gebruik voordat je hem moet opladen, wat helemaal niet zo erg is. Dat gezegd hebbende, elke verbetering is altijd welkom.

SamMobile heeft echter een nieuwe regelgevende aanvraag ontdekt en wijst op een nieuw modelnummer van Samsung, de SM-R900, met een grotere batterij van 276 mAh.

Dat is natuurlijk niet de meest enorme sprong in omvang, maar als het horloge ook wat meer efficiëntie uit zijn software kan halen, dan zou je een mooie verbetering kunnen merken in hoe lang het meegaat.

Het zal nog een aantal maanden duren voordat we iets concreets over het horloge van Samsung zelf verwachten, maar dit is een bemoedigende indicatie dat het zou kunnen proberen om het soort verbeteringen in te voeren dat gewone gebruikers misschien echt opmerken.

Of de volgende Galaxy Watch verdere updates kan inpakken om zichzelf te verbeteren, zal ook nog moeten blijken. We verwachten dat een aankondiging over het horloge ongeveer in augustus 2022 zal komen, als het overeenkomt met wanneer de Galaxy Watch 4 vorig jaar werd aangekondigd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.