Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het vlaggenschip Wear OS smartwatch van Samsung , de Galaxy Watch 4 , krijgt deze week een grote update.

De update voegt een selectie van nieuwe fitnessfuncties toe, evenals meer smart home- functionaliteit.

Ten eerste voegt de update ondersteuning toe voor aangepaste intervaltraining, hierdoor kunnen gebruikers de afstand, duur en aantal sets in een training instellen.

Er wordt een functie toegevoegd met de naam Slaapcoaching die dierenpictogrammen toont om het slaaptype van de gebruiker weer te geven. Het biedt een programma van 4-5 weken dat is ontworpen om gebruikers te helpen hun slaapkwaliteit te verbeteren.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Hoe schattig de iconen ook zijn, we kunnen er bezwaar tegen hebben dat we worden geclassificeerd als een Sun Averse Mole, maar dat is voor elk van hen.

De functie Body Composition wordt bijgewerkt met inzichten uit Centr, een app samengesteld door Chris Hemsworth, vooral bekend als Thor in de Marvel-films .

Maar als je een Thor-lichaam voor jezelf wilt hebben, wees dan bereid om $ 29,99 per maand te betalen na de gratis proefperiode van 30 dagen.

Een andere nieuwe functie is dat de Watch 4 kan herkennen wanneer je in slaap valt en automatisch je slimme lichten uitschakelt.

Het addertje onder het gras is dat de lichten moeten worden ondersteund door Samsung's Smart Things , hoewel de meeste merken van derden tot op zekere hoogte kunnen worden geïntegreerd.

Samsung zal ook een reeks nieuwe officiële horlogebanden voor de Galaxy Watch 4 introduceren, inclusief stof, schakelarmband en sportbandopties in nieuwe kleuren.

De update komt op 9 februari via de Galaxy Wearable-app.

squirrel_widget_5833568

Geschreven door Luke Baker.