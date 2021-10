Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een nieuwe software-update aangekondigd die het vandaag voor de Galaxy Watch 4 implementeert.

Het brengt een paar functies waar andere concurrenten eerder een voorsprong op hadden, waaronder een valdetectieoptie met gevoeligheidsopties waarmee u kunt beoordelen hoe gemakkelijk het denkt dat u bent gevallen. Als u niet reageert op de prompt van uw horloge, kan het berichten verzenden naar uw genoemde contacten voor noodgevallen.

Dat is iets dat andere Galaxy-wearables hebben kunnen doen, dus het is goed om pariteit te krijgen van de nieuwste optie.

Een nieuwere functie komt in de vorm van gebarenbediening, waarmee je dingen kunt doen zoals je polsen draaien of je arm opheffen om telefoontjes te weigeren of te accepteren. Het kan aangepaste snelkoppelingen betekenen als je een fan bent van het systeem, en het kan geen kwaad om het als optie te hebben.

Beste smartwatch 2021: Topopties beschikbaar voor elk budget Door Britta O'Boyle · 14 October 2021 · Een compleet overzicht van de allerbeste smartwatches die vandaag de dag te koop zijn, of je nu op zoek bent naar Apple Watch, Samsung, Huawei of

Op dezelfde manier voegt Samsung meer wijzerplaten toe aan de selectie waaruit je kunt kiezen, met als thema enkele van de nieuwe kleuren die het introduceert voor de Galaxy Z Flip 3 . Er zijn ook upgrades waarmee je GIFs kunt kiezen voor je foto-achtergronden, om een beetje dynamiek toe te voegen en enkele leuke animaties voor het Steps Challenge-gezicht.

De update zou vandaag live moeten gaan, dus controleer je horloge als je de Galaxy Watch 4 rockt en download hem.