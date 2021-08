Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung onthulde de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic smartwatches tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in augustus, naast de Galaxy Z Fold 3 , Z Flip 3 en Buds 2, maar er werd een klein detail niet onthuld over de smartwatches op het podium.

De nieuwste smartwatches van Samsung zullen niet compatibel zijn met iOS, waarbij het Zuid-Koreaanse bedrijf deze keer de ondersteuning voor Apples iPhone laat vallen, althans voorlopig.

Beide smartwatches draaien op het nieuwe Wear OS 3-platform , dat is ontworpen door Google en Samsung, maar ondanks zowel oudere Wear OS-builds als Tizen OS - het platform waarop Samsung-smartwatches voorheen draaiden - met ondersteuning voor Android- en iOS-apparaten, biedt de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic niet.

Het is momenteel niet duidelijk of andere Wear OS 3-smartwatches compatibel zullen zijn met de iPhone zodra ze worden onthuld, maar voorlopig zullen de nieuwste apparaten dat niet zijn. Wel vertelde Samsung aan ArsTechnica ( via Apple Insider ) - die de incompatibiliteit ontdekte - dat oudere Galaxy Watches iOS-ondersteuning zouden blijven bieden.

Het is echter niet alleen iOS dat ondersteuning mist. De Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic zijn ook alleen compatibel met Android-apparaten met Android 6.0 of hoger.

Voor degenen die een compatibele smartphone hebben, kun je alles lezen over Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic in onze vergelijkingsfunctie . U kunt ook onze eerste recensie lezen als u onze eerste indrukken van de nieuwste smartwatches wilt zien. Als je een iPhone-gebruiker bent, raden we je aan om voorlopig naar onze Apple Watch-functie te gaan.