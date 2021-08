Samsung Galaxy Watch 4 toont de toekomst van Wear OS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy Watch 4-serie toont een aantal primeurs: het is de eerste wearable met de Exynos W920-processor van het bedrijf, die een boost van kracht geeft om ervoor te zorgen dat de geheel nieuwe Wear OS-software extra soepel werkt, met Samsungs bijgewerkte One UI Watch-interface voor de eerste keer.

Verkrijgbaar in Watch 4-formaat voor een meer sportieve look, of Classic-formaat - compleet met draaibare bezel - voor een meer traditionele look, de Galaxy Watch 4-serie combineert smartwatch- en fitness-trackingfuncties in één.

Er is een reeks trackingfuncties op sleeptouw - precies hetzelfde voor Watch 4 en Classic - met Samsungs drie-in-één BioActive-sensor die is ontworpen om de hartslag (optisch en elektrisch) en impedantie te meten om informatie over de lichaamssamenstelling te presenteren.

Pocket-lint : Afgebeeld: Galaxy Watch 4 ClassicAfgebeeld: Galaxy Watch 4 Classic

Dus of u nu op zoek bent naar de basis - stappen, activiteitsregistratie (er zijn meer dan 100 opties) - of complexere lichaamssamenstellingsdoelen, slaapregistratie, stressmeting en meer, de Watch 4-serie kan aan uw behoeften voldoen.

Er zijn ook meldingen, Samsung Pay, SmartThings en Bixby-bedieningselementen voor de volledige smartwatch-ervaring, terwijl Google Store uw app-installaties van derden beheert, waaronder Google Maps, Spotify en nog veel meer belangrijke opties.

De horloges zijn verkrijgbaar in twee maten: de Watch 4 is in elk geval kleiner (40 mm en 42 mm), de Watch 4 Classic groter (42 mm en 46 mm) gezien de bediening van de rand, met alleen Bluetooth en 4G eSIM-opties. In het VK zijn de lanceringsprijzen vanaf de verkoopdatum van 27 augustus als volgt:

Met een meer vastberaden allround scherm dan zijn voorganger - 1,2 inch (396 x 396 pixels) en 1,4 inch (450 x 450 pixels), afhankelijk van de grootte van de horlogekast - lijkt de Watch 4-serie zijn positie als de Wear OS-kracht waarmee rekening moet worden gehouden.

