Samsung onthult officieel next-gen smartwatch-chip voorafgaand aan de aankondiging van Galaxy Watch 4

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft officieel zijn draagbare chipset van de volgende generatie onthuld - een die naar verwachting de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic zal aandrijven.

Samsung heeft de Exynos W920 - een processor die speciaal is ontworpen voor smartwatches en andere draagbare apparaten - gedetailleerd beschreven in een blogpost voorafgaand aan de Galaxy Unpacked op 11 augustus, en beschrijft het als de eerste in de branche die is gebouwd op een 5nm-proces.

Dit zou moeten resulteren in verbeterde efficiëntie en prestaties ten opzichte van de vorige chip, waarbij het bedrijf aanvankelijk suggereerde dat het 20 procent betere CPU-prestaties zal bieden en de GPU-prestaties tienvoudig zal verbeteren ten opzichte van de Exynos 9110.

Exynos W920 zal beschikken over een paar Cortex-A55-kernen en een Mali-G68 GPU, ook inclusief een Cortex-M55 die verantwoordelijk zal zijn voor het afhandelen van Always-on Display-taken.

Samsung suggereert dat het hebben van een speciaal gedeelte in de chipset voor deze taken met een laag stroomverbruik het algehele batterijverbruik van apparaten die de W920 gebruiken, zal helpen.

Samsung bevestigde ook nogmaals dat de Galaxy Watch zal draaien op Wear OS 3 , waarin staat dat Exynos W920 "een nieuw uniform draagbaar platform zal ondersteunen dat Samsung samen met Google heeft gebouwd en als eerste zal worden toegepast op het aankomende Galaxy Watch-model".

De chip krijgt dan waarschijnlijk een korte vermelding wanneer Samsung alle details achter de nieuwe smartwatch-lijn onthult - iets dat vrijwel zeker morgen (woensdag 11 augustus) zal gebeuren.

Als of wanneer dit het geval is, zal het resultaat een geheel nieuwe Samsung smartwatch-ervaring zijn die draait op zowel nieuwe hardware als software van de Galaxy Watch 3 en Galaxy Watch Active 2.