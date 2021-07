Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft eindelijk de naam bevestigd van het uniforme smartwatch- besturingssysteem dat het voor het eerst plaagde bij I/O, en vervolgens Wear OS 2 opvolgde met - zet je schrap - Wear OS 3.

We hebben nog steeds niet veel concrete details over het vernieuwde platform, dat het resultaat zal zijn van een samenwerking tussen Google en Samsung , maar we weten nu wel dat het dezelfde branding volgt als eerdere Wear-updates.

Nu Samsung onlangs details plaagde over de One Watch UI- ervaring, werd er gespeculeerd dat het platform volledig zou kunnen worden hernoemd.

In plaats daarvan liet Google stilletjes de officiële naam in zijn nieuwste blogpost vallen , terwijl ook werd beschreven welke bestaande Wear-smartwatches in aanmerking zouden komen voor de grote upgrade - een die naar verwachting, hoewel niet bevestigd, de kop zal worden van de Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Klassiek als ze in augustus van start gaan.

Zoals de afgelopen weken werd gesuggereerd, bevestigde de blogpost ook dat veel bestaande smartwatches niet de sprong naar Wear OS 3 zullen maken. Google schetste dat Mobvois TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 Cellular/LTE, TicWatch E3, evenals aangezien nieuwe smartwatches van de Fossil Group die later dit jaar worden gelanceerd, de enige in aanmerking komende apparaten zouden zijn.

Interessant is dat Google ook zegt dat het verwacht dat partners de systeemupdate naar deze bestaande modellen kunnen uitrollen vanaf het "midden tot de tweede helft van 2022" - later dan we hadden verwacht, gezien alle drukte.

Tegen die tijd zouden we verwachten dat een nieuw Fitbit-vlaggenschip mogelijk ook de software uitvoert, vergezeld van het meer traditionele smartwatch-aanbod van Samsung, Fossil en TicWatch.

En hoewel dit geen goed nieuws is voor veel bestaande Wear OS-gebruikers, heeft Google zojuist ook een grote update voor het platform uitgebracht. Zoals beschreven in een aparte Google-blogpost , kunnen gebruikers nu eindelijk apps voor hun Wear OS-smartwatch installeren via een gekoppelde Android-telefoon, in plaats van de Play Store-app op het horloge te hoeven gebruiken.

Wanneer de update de komende weken wordt uitgerold, zou dit moeten betekenen dat gebruikers naar Wear OS-apps kunnen zoeken en deze rechtstreeks vanaf hun telefoon kunnen installeren.

Het is dus niet allemaal slecht voor bestaande Wear-gebruikers. De laatste informatie over de aankomende update bevestigt echter de eerste vermoedens en betekent dat het erg moeilijk is om een Wear-smartwatch aan te bevelen totdat we de next-gen aanbiedingen van Samsung, Fossil, Fitbit en misschien zelfs Google zelf hebben gezien.