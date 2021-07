Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende smartwatches van Samsung zijn de afgelopen maanden het onderwerp geweest van veel lekken, maar de laatste onthult enkele van de belangrijkste ontbrekende specificaties en prijzen.

De Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic werden beide kort vermeld op Amazon Canada voordat ze werden verwijderd.

De lijsten suggereerden dat hun releasedatum 27 augustus zou zijn - zoals eerdere geruchten beweerden - en de Watch 4 zou beginnen bij CAD 310 (ongeveer $ 250 / £ 180), terwijl de Watch 4 Classic zou beginnen bij CAD 428 (ongeveer $ 345/£ 250) ).

Samen met de prijzen - die goedkoper zijn dan de originele geruchten suggereerden - werd de Watch 4 Classic vermeld in 42 mm- en 46 mm-varianten, waarbij het 42 mm-model beweerde een 1,19-inch display te hebben en de 46 mm een 1,36-inch display. Er lijkt geen sprake te zijn van het 44 mm-model dat eerder in lekken is gesuggereerd.

Roestvrijstalen lichamen werden gedetailleerd, samen met Wi-Fi, Bluetooth, GPS en verbindingsopties, volgens MySmartPrice . De Watch 4-modellen zouden ook worden vermeld met functies zoals bloedzuurstofmonitoring , hartslagmonitoring, VO2 Max, geavanceerde slaapregistratie en analyse van de lichaamssamenstelling.

Voorlopig is er niets anders dan dat de horloges zullen draaien op het nieuwe One UI Watch-platform dat is ontwikkeld door Google en Samsung is officieel onthuld. Alle geruchten rondom de Galaxy Watch 4 lees je in onze aparte feature . We hebben ook een functie die de speculaties voor de Galaxy Watch 4 Classic afrondt.

De Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic worden aangekondigd tijdens Galaxy Unpacked, dat naar verluidt op 11 augustus plaatsvindt.