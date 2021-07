Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar nieuwe smartwatches aankondigen en de geruchten zijn in volle gang, wat ons een indicatie geeft van wat we kunnen verwachten van de opvolgers van de Galaxy Watch Active 2 en Galaxy Watch 3 .

We hebben alles wat we hebben gehoord over de Galaxy Watch 4 - de opvolger van de Galaxy Watch Active 2 - in een aparte functie behandeld , maar hier kijken we naar het meer klassieke model en de opvolger van de Watch 3, die naar verwachting Galaxy gaat heten Kijk 4 Klassiek.

11 augustus 2021 aankondiging

27 augustus 2021 beschikbaarheid

Vanaf €470?

De originele Samsung Galaxy Watch arriveerde in augustus 2018, gevolgd door de Galaxy Watch 3 in 2020, waarbij Samsung de naam Watch 2 overslaat. Tussen deze twee toestellen in bracht Samsung in maart 2019 de Galaxy Watch Active uit, gevolgd door de Galaxy Watch Active 2 in augustus 2019.

Er wordt gedacht dat Samsung dit jaar het sportievere model van de volgende generatie gewoon de Galaxy Watch 4 zal noemen, de Galaxy Watch Active 3 overslaat en de naam Active volledig laat vallen. De Galaxy Watch 4 Classic - vermoedelijk de opvolger van de Galaxy Watch 3 - zou naast de Galaxy Watch 4 worden gelanceerd, wat de eerste keer is dat de twee smartwatch-lijnen samen worden gelanceerd.

Het gerucht gaat dat Samsung zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus 2021 zal houden. Dit is momenteel niet bevestigd, maar de meeste lekken suggereren nu dat dit de datum is, hoewel 3 augustus ook eerder was genoemd. In de geruchten is ook een verkoopdatum van 27 augustus verschenen.

In termen van prijs zal de Galaxy Watch 4 Classic naar verluidt beginnen tussen € 470 en € 500, wat ruwweg wordt omgezet in £ 400 tot £ 430 in het VK en tussen $ 560 en $ 590 in de VS.

Draaibare ring

Drie maten - 42, 44, 46 mm

Twee kleuren - Zilver, Zwart

Er zijn verschillende lekken geweest rond de Samsung Galaxy Watch 4 Classic, waaronder wat lijkt op officiële persafbeeldingen en een video die de smartwatch vanuit alle hoeken laat zien, waardoor er weinig aan de verbeelding overgelaten wordt.

Android Headlines

De Watch 4 Classic deelt een soortgelijk ontwerp-DNA als de Galaxy Watch 3, inclusief de roterende ring die fans hebben leren kennen en waarderen – hoewel het op het nieuwe model slanker lijkt te zijn.

Er lijken twee kleuropties voor de kast te zijn - zilver en zwart - waarbij het zilveren model wordt geleverd met een witte of grijze siliconen band en gespsluiting en het zwarte model met een zwarte band. Er zijn drie kastmaten geclaimd voor de Watch 4 Classic, met opties van 42 mm, 44 mm en 46 mm.

De behuizing van de Watch 4 Classic heeft een vierkante rand en het lijkt alsof de functieknoppen aan de rechterkant van de behuizing groter en breder zijn dan de Galaxy Watch 3.

Evan Blass

Andere ontwerpdetails zijn naar verluidt waterbestendigheid, MIL-STD 810G-duurzaamheid en Gorilla Glass 4 voor schermbescherming.

5nm-chip

Hartslagmeting, ingebouwde GPS

Bloedglucosemeting?

Er zijn nog niet veel geruchten geweest over de hardware en specificaties in de Samsung Galaxy Watch 4, hoewel er een hartslagmeter wordt verwacht, samen met standaardfuncties voorSamsung-smartwatches , zoals ingebouwde GPS.

Voor nu is het niet bekend welke chipset er onder de motorkap van de Galaxy Watch 4 zal zijn – hoewel een gerucht wel suggereerde dat we een 5nm-chip zouden kunnen zien – noch hoe de batterijcapaciteit eruit zal zien. Gezien de Galaxy Watch 3 goede dingen heeft afgeleverd op deze afdelingen, hebben we hoge verwachtingen van zijn opvolger, vooral wat betreft batterijduur.

Wat andere sensoren betreft, is er sprake geweest van niet-invasieve bloedglucosemonitoring op de Watch 4 Classic. Dit zou het de eerste smartwatch maken die dit doet en een grote mijlpaal voor de industrie vormen.

Het komt na een rapport van CNET over Samsungs Advanced Institute of Technology, dat een techniek heeft ontwikkeld met de naam "Raman-spectroscopie" die gebruikmaakt van lasers om glucoseniveaus met voldoende nauwkeurigheid te volgen om gebruikers te helpen voorkomen dat ze in hun vingers prikken.

Zoals we al zeiden, zou zon stap een echte gamechanger in de ruimte zijn, maar we zijn niet per se verkocht omdat het dit jaar debuteert, ondanks de vooruitgang die zeker suggereert dat de legendarische, niet-invasieve tracking dichterbij is dan ooit.

Eén UI-horloge

We weten dat de volgende smartwatches van Samsung zullen draaien op het nieuwe One UI Watch-platform dat is ontworpen als een uniforme interface door Google en Samsung, waarbij het beste van Wear OS en Tizen OS in één wordt gecombineerd.

Het platform werd voor het eerst aangekondigd door Google tijdens Google I/O in mei, hoewel Samsung wat meer details gaf over wat we konden verwachten tijdens een virtueel evenement eind juni door een preview van de software op het podium.

U kunt meer lezen over het One UI Watch-platform in ons aparte verhaal , maar enkele dingen die gebruikers kunnen verwachten, zijn betere native ondersteuning voor Google-apps, bredere eSIM-ondersteuning, naadloze interactie met de Google Play Store, pariteit tussen het instellingenmenu op uw horloge en je telefoon en nog meer spannende wijzerplaten.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Evan Blass plaatste verschillende korte videos op zijn Twitter-kanaal, waarin hij de Galaxy Watch 4 vanuit elke hoek liet zien.

Evan Blass

Een breed scala aan prijzen voor de twee verwachte Samsung-smartwatches dook op in een rapport , wat aangeeft dat het Classic-model niet goedkoop zal zijn.

Apple watchOS 7: alle belangrijke nieuwe Apple Watch-functies onderzocht Door Maggie Tillman · 6 juli 2021

Samsung bevestigde de datum voor zijn Galaxy Unpacked-evenement aan een Koreaans nieuwsuitzending, met beweringen dat het op 11 augustus zal plaatsvinden.

Wat lijkt op officiële persbeelden zijn gelekt , waardoor we een heel duidelijk beeld krijgen van het ontwerp, de naam en de gebruikersinterface van de Samsung Galaxy Watch Classic.

Android Headlines

Sommige renders van de Samsung Galaxy Z Flip 3 hadden 11 augustus als datum op het scherm, wat suggereert dat Unpacked dan zou kunnen plaatsvinden.

Samsung hield eind juni een virtueel MWC-evenement , waar het niet alleen meer details onthulde over zijn One UI Watch-platform dat het in samenwerking met Google heeft gemaakt, maar ook officieel zijn volgende Galaxy Watches plaagde.

Samsung heeft een virtueel evenement genaamd "Galaxy Ecosystem/New Watch Experience/Mobile Security" gepland voor maandag 28 juni, beginnend om 19:15 CEST. Na de aankondiging van het nieuwe WearOS zou er tijdens dit evenement een nieuw horloge kunnen verschijnen, maar er is nog niets bevestigd.

Google heeft in samenwerking met Samsung en Fitbit een opnieuw ontworpen Wear OS aangekondigd.

Gerenommeerde leaker Ice Universe geeft via Twitter een beknopte hint over wanneer de volgende wearables van Samsung worden gelanceerd, wat aangeeft dat zowel de Galaxy Watch 4 als de Galaxy Watch Active 4 in Q2 2021 worden gelanceerd.

De vaak geruchtmakende overstap van Tizen naar Wear OS wordt gesuggereerd door de betrouwbare tipgever Ice Universe via Twitter , wat suggereert dat het nieuwe horloge van Samsung zijn eigen OS voor "Android" zal laten vallen.

Zoals gemeld door Galaxy Club , ontwikkelt Samsung twee horloges voor release in 2021 - met de modelnummers SM-R86x en SM-R87x.

De Koreaanse outlet ET News suggereert dat Samsungs Galaxy Watch 4 de eerste zal zijn met niet-invasieve bloedglucose-tracking.