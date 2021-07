Samsung Galaxy Watch 4 Classic onthuld vanuit elke hoek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal nieuwe smartwatches aankondigen tijdens zijn volgende Unpacked-evenement voordat het jaar om is, maar een recent lek heeft nog maar weinig te onthullen.

Evan Blass - ook bekend als @EvLeaks - deelde eerder een aantal GIFs op zijn Twitter-account waarin hij de geruchten over de Galaxy Z Flip 3 liet zien , en nu heeft de leaker hetzelfde gedaan voor de Galaxy Watch 4 Classic-modellen .

De kleine, korte videos die op zijn account zijn geplaatst, onthullen drie opties voor de Galaxy Watch 4 Classic, en ze laten de smartwatch vanuit elke hoek zien.

Bovenop de wijzerplaat zit een dunne - vermoedelijk draaiende - lunette, terwijl aan de rechterkant grote functieknoppen zijn geplaatst. De behuizing heeft vierkante randen en het Blass-lek suggereert dat het apparaat in ten minste zilveren en zwarte kleuren zal komen met verschillende riemkleuren.

Eerdere rapporten hebben gesuggereerd dat de Samsung Galaxy Watch 4 Classic in drie opties voor behuizingsgrootte zal komen - 42 mm, 44 mm en 46 mm - en we weten dat de smartwatch het nieuwe uniforme One UI Watch-platform zal gebruiken , dat is gemaakt door Samsung en Google, waarbij de beste stukjes van Wear OS en Tizen OS .

Op basis van geruchten zou de prijs beginnen bij £ 400 of $ 500. Samsung zou aan een Koreaans nieuwsuitzending hebben bevestigd dat Galaxy Unpacked 2021 op 11 augustus zal plaatsvinden. We wachten echter nog steeds op een officieel bericht hierover. Voor nu lees je alle geruchten rondom de Galaxy Watch 4 in onze aparte feature .

