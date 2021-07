Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is belicht in een reeks gelekte afbeeldingen.

Gedetailleerd in een rapport van Android Headlines , is wat het persmateriaal van de aankomende smartwatch lijkt te zijn ontdekt, waardoor we een heel duidelijk beeld krijgen van het ontwerp, de naam en de gebruikersinterface.

Het is naar verwachting een van de twee smartwatch-modellen die later deze zomer door Samsung worden uitgebracht, met als andere de (ook zeer zwaar gelekte) Galaxy Watch 4 Active .

Dit klassieke model grijpt dus terug naar de dagen van de Gear S3-branding voor Samsung, waarin een sportiever model vergezeld ging van een meer traditioneel ogende smartwatch.

En hoewel het enkele overeenkomsten vertoont met de Gear S3 die in 2016 werd gelanceerd, zijn de internals en de gebruikersinterface ook drastisch veranderd. Zoals blijkt uit het rapport, en eerder bevestigd door Google, zal de Galaxy Watch 4 Classic draaien op het nieuwe, uniforme besturingssysteem van het bedrijf.

De populaire draaibare lunette is behouden gebleven, terwijl stevige knoppen aan de rechterkant van het gezicht te zien zijn.

Volgens Android Headlines zal de Classic ook verkrijgbaar zijn in drie maten - een primeur voor Samsung smartwatches. Gebruikers kunnen kiezen tussen 42 mm, 44 mm en 46 mm, wat een solide pasvorm voor elk polstype moet garanderen.

Er wordt verwacht dat hij ook maar in drie kleuren zal verschijnen - grijs, wit en zwart - wat in contrast staat met de reeks opties die schijnbaar beschikbaar zijn met het Active-model. Zoals we in het verleden hebben gezien, zou elke 20 mm horlogeband de gepatenteerde banden moeten kunnen vervangen.

Aangezien deze gelekte afbeeldingen vrijwel alles onthullen wat er te zien is aan het ontwerp van het apparaat, is de enige echte vraag die overblijft wanneer Samsung er precies voor kiest om het officieel aan te kondigen.

Op dit moment is het zeer waarschijnlijk dat we iets zien op het Unpacked-evenement van het bedrijf begin augustus - momenteel wordt het gerucht gehouden dat het op 3 augustus plaatsvindt - hoewel we je daarvan een bevestiging zullen geven wanneer we het hebben.

Geschreven door Conor Allison.