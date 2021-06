Samsung previews One UI Watch-ervaring, zittend op zijn platform ontwikkeld met Google

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung was niet aanwezig op het Mobile World Congress, maar organiseerde wel een virtuele showcase, waarin het wat meer licht wierp op de aanstaande Galaxy Watch en de One UI Watch-interface die erop zal draaien.

Zoals u zich zult herinneren, kondigde Google in mei 2021 aan dat het met Samsung had samengewerkt aan een nieuw horlogeplatform , het nieuwe Wear OS dat Tizen vervangt op toekomstige Samsung-horloges.

We hebben sindsdien niet veel meer over die samenwerking gehoord, maar we weten nu wel dat het zijn debuut zal maken op de volgende Galaxy Watch – die later in de zomer van 2021 wordt gelanceerd en ja, dit zal het eerste apparaat zijn met het nieuwe Wear OS.

Samsung zegt dat het samenbrengen van Tizen en Wear OS zal resulteren in apparaten die sneller reageren, een langere batterijduur hebben, betere gezondheidssensoren bieden en naadloze toegang tot meer apps en diensten.

Het is een duidelijke strijdkreet om de strijd aan te gaan met Apple, door de prestaties voor Android-apparaten te verbeteren, waarbij Google zegt dat het 30 procent sneller is, dat er bredere eSIM-ondersteuning zal zijn, terwijl ondersteuning voor native Google-apps veel beter zal zijn op Galaxy horloge.

Een groot deel van wat wordt aangeboden, is een meer naadloze interactie met de Google Play Store, waarbij Samsung zegt dat wanneer je een app naar je telefoon downloadt, je de bijbehorende app tegelijkertijd naar je horloge kunt downloaden.

Er zal gelijkheid zijn tussen het instellingenmenu op je horloge en je telefoon, dus je zult niet het gevoel hebben een nieuwe interface te leren wanneer je iets op je wearable probeert te veranderen, en er zullen eenvoudige dingen zijn, zoals het synchroniseren van wijzigingen je maakt op je telefoon naar je horloge - zoals aangepaste tijdzones in de klok.

Wat interessant is, is dat dit heel erg aanvoelt als One UI op Android, maar nu een Samsung-kijkervaring op het nieuwe Wear OS.

Er is hier ook een groot spel voor ontwikkelaars, waardoor het voor Android-ontwikkelaars gemakkelijker wordt om apps in Wear OS te krijgen en dankzij het bereik van Samsung het voordeel hebben van een groot gebruikersbestand.

Dat gaat zich ook uitbreiden naar wijzerplaten, waarbij ontwikkelaars toegang krijgen tot een wijzerplaatontwerper, zodat je veel meer aangepaste beelden op je Galaxy Watch kunt verwachten.

Er wordt momenteel niet veel meer gedeeld, maar Samsung heeft Galaxy Unpacked nu later in de zomer bevestigd, wanneer we het nieuwe horloge, het nieuwe Wear OS en, zoals gelekt, de nieuwe Z Fold 3 en Z Flip gaan zien 3 .

Voor degenen met bestaande Galaxy Watch-modellen die op Tizen zitten, biedt Samsung 3 jaar ondersteuning, maar we denken niet dat ze kunnen worden geüpgraded naar het nieuwe platform.

Geschreven door Chris Hall.