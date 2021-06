Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung hield eind juni een virtueel MWC-evenement, waar het niet alleen meer details onthulde over zijn One UI Watch-platform dat het in samenwerking met Google heeft gemaakt, maar ook officieel zijn volgende Galaxy Watches plaagde.

Hoewel er nauwelijks iets werd weggegeven in termen van het soort ontwerp dat we kunnen verwachten, onthulde een snelle draai van een horlogekast iets vierkantere randen dan de huidige Galaxy Watches, en geen roterende ring zoals de Watch 3 biedt. Het is echter niet duidelijk of dit slechts een schot in de roos is, of misschien een ontwerphint op de Galaxy Watch Active 4 in plaats van de Watch 4, maar het komt overeen met gelekte renders.

Wat Samsung wel onthulde, was dat de volgende Galaxy Watches - let op meervoud - "deze zomer" zou worden onthuld tijdens het Unpacked-evenement. Zowel de Samsung Galaxy Watch 4 als Watch Active 4 zijn de afgelopen maanden in geruchten verschenen, dus ze zijn wat we verwachten te zien.

Helaas werd ons niet verteld wanneer Unpacked zou plaatsvinden – hoewel er eerder geruchten waren over augustus – maar we weten dat de volgende Galaxy Watches de eerste smartwatches zullen zijn die op het nieuwe One UI Watch-platform zullen draaien.

We weten ook dat Samsung en Google veel aandacht hebben besteed aan het leveren van nauwkeurige gezondheidsmetingen, zoals hartslag, evenals de levensduur van de batterij en een naadloos ecosysteem. Samsung heeft ook aangekondigd dat degenen met huidige Tizen OS- smartwatches, zoals de Galaxy Watch 3 en Galaxy Active 2 , drie jaar aan software-updates zullen zien vanaf het moment dat het One UI Watch-platform wordt gelanceerd.

Alles over de geruchten over wat er wordt verwacht van de Galaxy Watch 4 en Watch Active 4 lees je in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.