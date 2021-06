Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Renders op basis van gelekte informatie hebben ons tot nu toe de beste kijk op het ontwerp van de Samsung Galaxy Watch Active 4 gegeven.

Verwacht wordt dat Samsung deze zomer de opvolgers van de Galaxy Watch 3 en Galaxy Watch Active 2 zal aankondigen – misschien al op 28 juni op MWC – waarbij alle nieuwe smartwatches van het bedrijf al zijn bevestigd met de nieuwe, uniforme versie van Wear OS en Tizen .

En hoewel we nog niet weten hoe die software eruit zal zien, hebben de nieuwe renders - met dank aan industrie-tipgever @OnLeaks en GizNext - ons de duidelijkste indicatie gegeven van hoe de Watch Active 4 eruit zal zien.

Het is niet verwonderlijk dat als de definitieve versie van het apparaat op deze weergaven lijkt te lijken, dit betekent dat Samsung een aantal belangrijke ontwerpwijzigingen heeft doorgevoerd.

In vergelijking met eerdere modellen lijken de fysieke knoppen op de ring veel meer uitgesproken in de weergaven, en de band zal naar verwachting meer verbinding maken met de ring, hoewel de nokken vrij gelijkaardig zijn gevormd. De ronde ring zal ook weer in twee maten komen, volgens het rapport - 40 mm en 44 mm.

Hoewel het niet onverwacht is, is het ook vermeldenswaard dat er geen fysieke roterende ring is, aangezien het momenteel niet bekend is of de nieuwe versie van Wear OS dezelfde aanraakgevoelige ring zal ondersteunen als bij de Active 2.

Sommige van de getoonde kleuren in de renders zijn ook nieuw in het assortiment, waarbij de renders suggereren dat we goud, zwart, groen en zilver kunnen verwachten. Natuurlijk verwachten we echter dat de tinten behoorlijk zullen verschillen van deze afbeeldingen, met name het gouden model.

Hoe dan ook, we zullen niets met zekerheid weten totdat Samsung een officiële aankondiging doet – en we zullen je zeker laten weten of en wanneer dat aankomt.

Geschreven door Conor Allison.