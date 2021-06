Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons Prime Day-deals zijn er en er zijn een aantal grote besparingen te behalen op een aantal apparaten, waaronder meerdere modellen van de Samsung Galaxy Watch 3 smartwatch.

De winkelier biedt de 41 mm Samsung Galaxy Watch 3 aan voor £ 249, in plaats van £ 399, wat een besparing van £ 150 is . Het biedt deze deal aan op zowel het Mystic Bronze-model als het Mystic Silver-model , die beide het niet-LTE-model zijn.

Er zijn echter ook besparingen op de 45 mm-modellen, waarbij de grotere £ 294 kost in plaats van £ 419 in de Prime Day-verkoop , wat een besparing van £ 125 is. Nogmaals, dit zijn de niet-4G-modellen, maar zowel de Mystic Black- als de Mystic Silver-modellen zijn afgeprijsd.

Als u op zoek bent naar een 4G-smartwatch, kunt u daar ook terecht bij de Prime Day-deals. Het Galaxy Watch 3 4G-model met de behuizing van 45 mm kost £ 324 in plaats van £ 459 voor Prime Day, een besparing van £ 135. Ondertussen kost het 41 mm-model £ 309 in plaats van £ 439, voor een besparing van £ 130 .

Voor degenen in de VS was de Samsung Galaxy Watch 3 al verdisconteerd voorafgaand aan Prime Day. Je kunt alle smartwatch-deals bekijken in onze aparte hub . De Samsung Galaxy Watch 3 is echter een uitstekende smartwatch, compatibel met zowel iOS- als Android-apparaten en draait op Samsungs Tizen OS.

Het is nog steeds het nieuwste model in het assortiment van het bedrijf, dus deze deals maken het een echt koopje.

Geschreven door Britta O'Boyle.