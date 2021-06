Samsung Galaxy Watch 4 met WearOS zou op 28 juni onthuld kunnen worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft onlangs aangekondigd dat het samenwerkt met Samsung op WearOS , waarbij een aantal nieuwe schermen wordt getoond, maar niet zo ver gaat als het aankondigen van nieuwe apparaten.

Dat zou kunnen veranderen, met de planning van een evenement op Mobile World Congress 2021 . Voor degenen die het nog niet hebben gehoord, Mobile World Congress wordt een fysiek evenement, maar veel bedrijven hebben zich teruggetrokken, waaronder Samsung.

Op de virtuele agenda van de mobiele conferentie staat echter een sessie genaamd "Galaxy Ecosystem/New Watch Experience/Mobile Security".

Het staat gepland voor maandag 28 juni, vanaf 19:15 CEST.

Dit zou kunnen wijzen op de lancering van een nieuwe Samsung Galaxy Watch , of een sessie die WearOS dekt nu Samsung erbij betrokken is.

Geruchten suggereerden eerder dat Samsung de volgende Galaxy Watch - de Galaxy Watch 4 - zou worden aangedreven door WearOS - met een betrouwbare tipgever die eerder een Q2-aankondiging suggereerde.

Mobile World Congress zou logischerwijs een ideale plek zijn geweest om zon apparaat te lanceren, aangezien Samsung en Google normaal gesproken veel aanwezigen op de show hebben - hoewel beide zich voor 2021 terugtrokken vanwege zorgen over de gezondheid van het personeel.

We hebben de geruchten rond de Galaxy Watch 4 gevolgd en er is tot nu toe veel discussie geweest, dus het is niet zomaar een strohalm grijpen. Het meest bemoedigend is dat de details van het evenement praten over "het opnieuw bedenken van smartwatches".

We hebben contact opgenomen met Samsung voor commentaar en zullen updaten wanneer we een reactie krijgen.

Geschreven door Chris Hall.