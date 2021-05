Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft onlangs aangekondigd dat het samenwerkt met Samsung om een uniform Wear OS-Tizen-platform te creëren, en het plaagde dat er nieuwe horloges op komst zijn om de bijgewerkte ervaring te demonstreren. Nu suggereert nieuw bewijs dat de volgende smartwatch van Samsung er een van zou kunnen zijn, en het zou zelfs een van de krachtigere Wear OS-horloges kunnen zijn die beschikbaar zijn dankzij de geüpgradede processor die erin draait.

Er zijn verschillende lekken geweest over de aankomende Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch Active 4, met de meeste geruchten over de vraag of Samsung van plan is om Tizen OS te schrappen voor Wear OS. Het is nu natuurlijk duidelijk dat ze een nieuw verenigd platform zullen runnen. De bekende leaker Ice Universe heeft gezegd dat een van de horloges - de Galaxy Active 4 - niet alleen op het nieuwe Wear-besturingssysteem zal draaien, maar ook 2D-glas, een smallere rand en een processor van 5 nanometer.

Galaxy Active 4:

1. TizenWear OS

2. Nieuwe 5nm-processor

3. 2D-glas (niet 2.5D)

4. Omlijsting versmald

5. Uitstekende frametextuur, vermoedelijk een titaniumlegering - Ice-universum (@UniverseIce) 19 mei 2021

Dat laatste is misschien interessanter dan dat Wear OS wordt uitgevoerd. Houd er rekening mee dat Wear OS-horloges verouderde processors hebben. De eerste kwamen met de Snapdragon Wear 2100-chip van Qualcomm, die verouderd was toen deze in 2016 werd gelanceerd. Vele anderen gingen met de 3100-chip toen deze in 2018 op de markt kwam met een co-processor, maar hij gebruikt nog steeds een 28nm-procestechnologie die in 2011 debuteerde. Bijna elk Wear OS-horloge biedt tegenwoordig de 28nm Wear 3100.

Qualcomm lanceerde vorig jaar het Snapdragon Wear 4100/4100 + -platform, compleet met 12nm-procestechnologie. Maar momenteel gebruikt alleen de Mobvoi TicWatch Pro 3 het. Dit brengt ons bij de recente bewering van het Ice Universe dat het volgende horloge van Samsung een 5nm-processor zal bieden. Dat betekent dat het meer transistors zal hebben dan de huidige horloges van Samsung die 10nm Exynos-chips gebruiken. Het zou daarom veel krachtiger en efficiënter moeten zijn.

Een Galaxy Watch met een 5nm-processor kan ook Google en het nieuwe Wear-besturingssysteem van Samsung helpen om mensen echt te imponeren wanneer het later dit jaar uitkomt.

Geschreven door Maggie Tillman.