(Pocket-lint) - Samsung heeft afgelopen zomer misschien pas zijn nieuwe vlaggenschip- smartwatch uitgebracht, maar de laatste geruchten suggereren dat we de komst van de Galaxy Watch 4 eerder dan later zouden kunnen verwelkomen.

Het komt misschien ook niet vanzelf, met een nieuwe variant van de Galaxy Watch Active-lijn die ook wordt genoemd. Zon stap zou eindelijk wat samenhang brengen in de smartwatch-lijnen van Samsung, na jaren van inconsistente branding en lanceringscycli. Veel van de echte details zijn in dit vroege stadium echter schaars.

Hieronder volgen we alle nieuwste gefluister en rapporten uit de industrie over zowel de Samsung Galaxy Watch 4 als zijn potentiële sportieve broer of zus, inclusief de releasedatum, prijs en functies.

Tipster stelt de lancering van "Q2" voor voor beide horloges

Modelnummers voor twee smartwatches zijn gelekt

Zoals we hierboven al zeiden, is het beoordelen van releasedata en namen voorde smartwatches van Samsung de afgelopen jaren een constante strijd geweest. De originele Galaxy Watch Active werd bijvoorbeeld binnen ongeveer zes maanden opgevolgd door de tweede generatie, en de Galaxy Watch-lijn sloeg de Watch 2 over en ging rechtstreeks naar het huidige vlaggenschip, de Watch 3.

Dus, voordat we hier te ver gaan, laten we een voorbehoud maken door te zeggen dat Samsung waarschijnlijk de naam Galaxy Watch 4 zal gebruiken voor zijn volgende smartwatch. Ondertussen zou de volgende generatie Galaxy Watch Active (of deze nu samen wordt gelanceerd of niet) ogenschijnlijk de Active 3 of Active 4 kunnen zijn.

Nu de allerbelangrijkste vraag: wanneer zullen we ze zien?

Volgens een tweet van de bekende tipster Ice Universe konden we zowel de Galaxy Watch 4 als de Active 4 in het tweede kwartaal van 2021 zien. Dat betekent elk moment in april, mei of juni, en zou de eerste keer zijn dat Samsung een nieuwe generatie van beide heeft gelanceerd. horloges tegelijkertijd. Het zou ook betekenen dat Samsung de Watch Active 3 overslaat.

Q2 - Ice universe (@UniverseIce) 6 maart 2021

Dat is vrijwel alles wat we tot nu toe hebben moeten doen, en als dat waar is, zou het een beetje verrassend zijn. Hoewel de Galaxy Watch Active 2 18 maanden oud is en een upgrade nodig heeft, is de zes maanden oude Watch 3 waarschijnlijk pas halverwege zijn cyclus.

Het is echter vermeldenswaard dat een eerder GalaxyClub- rapport deze theorie ondersteunt dat twee horloges in 2021 worden gelanceerd.

Volgens de outlet is Samsung van plan om smartwatches uit te brengen onder de modelnamen SM-R86x en SM-R87x. In dit stadium is het echter niet duidelijk of dit twee totaal verschillende stijlen zijn of gewoon variaties op hetzelfde model.

Met betrekking tot de prijsstelling zijn er nog geen details. Dit is meestal een van de laatste stukjes informatie die wordt gelekt, en kan natuurlijk nogal variëren, afhankelijk van de regio. Aangezien de Galaxy Watch-lijn doorgaans begint bij £ 349 / $ 399, verwachten we niet dat dit in de volgende generatie te veel zal afwijken.

Ook voor de volgende Galaxy Watch Active zou geen enkele informatie die we tot nu toe hebben, naar iets anders verwijzen dan dat het bij de startprijs van £ 249 / $ 249 blijft.

Tizen kan worden geschrapt voor Wear OS

Bloedglucosemeting zou kunnen debuteren

Geruchten verkeren nog in een vroeg stadium met betrekking tot zowel functies als hardwarespecificaties, maar we hebben wel een paar weetjes die kunnen helpen bij het definiëren van de volgende generatie Samsung-smartwatches.

Net als bij eerdere apparaten, wordt er opnieuw geruchten dat Wear OS het eigen Tizen-besturingssysteem van het bedrijf zal vervangen. Dat is in ieder geval volgens leaker Ice Universe, die suggereert dat Samsung voor het eerst sinds de Gear Live in 2014 terugkeert naar de software van Google.

Het nieuwe horloge van Samsung zal Android gebruiken om Tizen te vervangen. - IJsuniversum (@UniverseIce) 19 februari 2021

Wear OS biedt een veel betere app-ondersteuning van derden en zou een betere integratie kunnen bieden met niet-Samsung-telefoongebruikers, dus een dergelijke stap is op papier logisch. Als het bedrijf van plan was om Tizen te laten vallen, kan het ook logisch zijn om beide nieuwe lijnen tegelijkertijd te lanceren, zoals geruchten.

Elders lijkt het steeds meer mogelijk dat een hoofdkenmerk van de volgende generatie - of in ieder geval de Galaxy Watch 4 - bloedglucosemonitoring zou kunnen zijn.

Het wordt gezien als een soort heilige graal voor gezondheidsmonitoring in smartwatches, maar ET News meldt dat het volgende vlaggenschip van Samsung de eerste zal zijn die niet-invasieve glucosemonitoring zal introduceren.

Dit komt nadat CNET aanvankelijk had uiteengezet dat Samsungs Advanced Institute of Technology een techniek heeft ontwikkeld genaamd "Raman-spectroscopie" die lasers gebruikt om glucosespiegels te volgen met voldoende nauwkeurigheid om gebruikers te helpen prikken in hun vinger te voorkomen.

Zon zet zou een echte gamechanger in de ruimte zijn, maar we zijn niet per se verkocht als het dit jaar debuteert, ondanks de vooruitgang die zeker suggereert dat de legendarische, niet-invasieve tracking dichterbij is dan ooit.

Draaibare lunette waarschijnlijk

AMOLED-scherm

Tot nu toe zijn er geen weergaven, concepten of gelekte fotos om ons een goed idee te geven van wat voor soort ontwerpwijzigingen we kunnen verwachten van de Galaxy Watch 4. Naarmate we echter dichter bij een mogelijke lanceringsdatum komen, zullen deze dingen bijna zeker beginnen aan de oppervlakte.

Tot die tijd moeten we gewoon speculeren. Ontwerpelementen zoals de populaire roterende ring zouden moeten blijven, evenals het AMOLED-display, maar we verwachten in dit stadium niets te dramatisch.

Hopelijk blijft Samsung ook toestellen in verschillende maten aanbieden, om zo veel mogelijk polsen te passen en misschien iets af te slanken.

In dit stadium lijkt het er echter echt op dat de volgende generatie meer te maken zal hebben met veranderingen in de gebruikersinterface en ervaring, dan met het gevoel om de pols.

De gerenommeerde leaker Ice Universe geeft viaTwitter een beknopte hint wanneer de volgende Samsung-wearables worden gelanceerd, wat aangeeft dat zowel de Galaxy Watch 4 als de Galaxy Watch Active 4 in het tweede kwartaal van 2021 zullen verschijnen.

De vaak geruchten dat de overstap van Tizen naar Wear OS wordt gesuggereerd door de betrouwbare tipgever Ice Universe viaTwitter , suggereert dat het nieuwe horloge van Samsung zijn eigen besturingssysteem voor "Android" zal laten vallen.

Zoals gemeld door Galaxy Club , ontwikkelt Samsung twee horloges voor release in 2021 - met de modelnummers SM-R86x en SM-R87x.

Koreaanse outlet ET News suggereert dat Samsungs Galaxy Watch 4 de eerste zal zijn met niet-invasieve bloedglucose-tracking.

