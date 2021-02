Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung introduceert een update voor de originele Galaxy Watch- en Active-modellen, waarmee gebruikers functies krijgen die voorheen alleen beschikbaar waren op de nieuwste smartwatches .

De Tizen OS 5.5-software-update is al uitgerold naar de Galaxy Watch 3 en Active 2, en nu gaat een enigszins uitgeklede versie naar oudere apparaten. Aangezien beide horloges in 2018 zijn uitgebracht, kunnen ze natuurlijk niet alle functies van de nieuwe update overnemen, maar gebruikers moeten na het downloaden zowel functie- als prestatieverbeteringen opmerken.

De meest opvallende upgrade is aanwezig in het meldingssysteem, dat nu afbeeldingen van verschillende groepschats en teksten laat zien, evenals ondersteuning voor AR Emoji en Bitmoji. Oefening krijgt ook een boost met stembegeleiding (verbonden Bluetooth-audio vereist) voor hardloopsessies en andere oefeningen. Als onderdeel van de stabiliteits- en prestatieaanpassingen is ook het volgen van hardlopen en fietsen verbeterd.

De update klokt in op ongeveer 290 MB, en hoewel hij momenteel alleen in de VS en Zuid-Korea wordt uitgerold, wordt verwacht dat hij eerder dan later op andere markten zal verschijnen.

En om uit te zoomen op de details: dit is nog een voorbeeld van Samsung die zijn oudere apparaten ondersteunt, met dit soort prestatie- en functie-upgrades die ongeveer één keer per jaar binnenkomen om ervoor te zorgen dat zijn smartwatches langer bruikbaar blijven.

De enige vraag is eigenlijk hoe lang deze originele Galaxy Watch-modellen zullen worden ondersteund. We zagen dat zowel de Gear S2 als de Gear S3 vele jaren na de lancering functioneel blijven dankzij deze updates, die soms gepaard gaan met grote verbeteringen van de batterij-efficiëntie en functie-upgrades.

Hoe dan ook, het is bemoedigend voor degenen die een goedkoper, ouder model willen kopen en degenen die ervoor hebben gekozen om niet te upgraden.

