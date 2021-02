De volgende smartwatch van Samsung kan Android draaien in plaats van Tizen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung werkt naar verluidt aan nieuwe wearables en het gerucht gaat dat ze Android draaien . De Galaxy Club heeft beweerd dat Samsung twee apparaten ontwikkelt - met modelnummers SM-R86x en SM-R87x - en mogelijk maken ze deel uit van de Galaxy Watch Active 3 of Active 4-serie.

Samsung heeft sinds de Gear Live in 2014 geen Android-smartwatch meer gemaakt en draaide destijds Android Wear in plaats van Wear OS. Het bedrijf draaide vervolgens naar zijn eigen Tizen-besturingssysteem voor wearables. Maar het lijkt erop dat het teruggaat naar het besturingssysteem van Google of op zijn minst een andere op Android gebaseerde interface, volgens Ice Universe. De leaker, die een behoorlijk trackrecord heeft, deelde op Twitter dat Samsungs nieuwe horloge "Android zal gebruiken om Tizen te vervangen".

Vergeet niet dat Bloomberg vorig jaar beweerde dat Google ook probeert Samsung te overtuigen om Bixby en de Samsung App Store te laten vallen.

Tel alles op, en misschien begint Samsung de eerste stappen terug te zetten naar Google. Als de volgende Galaxy Watch Wear OS of een nieuwe aangepaste versie van Android gebruikt, moet je je afvragen of Samsung doorgaat met het ontwikkelen van Tizen OS of een ervaring biedt die net zo goed is.

Beste Apple Watch-apps 2021: 43 apps om te downloaden die echt iets doen Door Britta O'Boyle · 20 februari 2021

We weten allemaal dat Wear OS zeker ook wat nieuwe hardware kan gebruiken.

Geschreven door Maggie Tillman.