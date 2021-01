Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal bloeddruk- en elektrocardiogram (ECG) -bewaking introduceren op zijn Galaxy Watch 3 en Active 2 smartwatches in het VK.

Vanaf 22 februari 2021 kunnen gebruikers beide volgen via de Samsung Health Monitor-app.

De app heeft onlangs een CE-markering gekregen, waarmee deze is gecertificeerd voor gebruik in 28 Europese landen, waaronder het VK. Het voldoet aan alle gezondheids-, veiligheids- en milieueisen die nodig zijn in de EU, het VK en Ierland.

Voor bloeddrukmeting moet een Galaxy Watch 3 of Active 2 worden gekalibreerd met een traditionele manchet - wat gratis kan worden gedaan bij een plaatselijke apotheek of huisartsenpraktijk. U kunt dan gewoon op "Meten" in de app tikken om een nauwkeurige meting te krijgen.

ECG-bewaking werkt via een sensor op beide horloges. De wearable moet stevig om de pols worden vastgemaakt om te kunnen werken en de gebruiker moet zijn of haar arm op een plat oppervlak laten rusten voordat de functie in de app wordt geactiveerd.

"Bijna een miljoen mensen hebben de Samsung Health Monitor-app gebruikt om hun gezondheid te beheren sinds de lancering in juni vorig jaar in Korea", zegt Teg Dosanjh, directeur van de verbonden diensten van Samsung.

"Onze Galaxy Watch-serie is een geliefd product in ons Galaxy-ecosysteem en we zijn verheugd deze innovatieve service aan onze klanten in het VK te kunnen aanbieden."

Geschreven door Rik Henderson.