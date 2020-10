Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day loopt misschien langzaam tot een einde, maar er is nog steeds tijd om een van de beste smartwatches voor Android met korting te kopen, waarbij het hele assortiment Samsung Galaxy Watch Active 2-modellen tijdelijk wordt bezuinigd.

In een van de meest aantrekkelijke draagbare dealpakketten die beschikbaar zijn tijdens het tweedaagse verkoopevenement, hebben drie verschillende modellen van de sportstijl Watch Active 2 grote prijswijzigingen ondergaan.

De grootste besparing is beschikbaar via de 44 mm LTE Watch Active 2 , waarvan de prijs is gedaald tot $ 329 (voorheen $ 399,99), waardoor degenen die het beste Apple Watch-alternatief willen, in totaal 18% kunnen besparen.

Dit is het topmodel, dat u via GPS bijgehouden trainingsmonitoring, ondersteuning voor meldingen, Spotify-streaming en alles daartussenin biedt. Het enige dat hier moet worden opgemerkt, is de standaard kleine vergoeding voor de mobiele dekking met uw provider elke maand.

Als LTE-kracht vanaf de pols niet jouw ding is, is er ook de Bluetooth-only 40 mm Galaxy Watch Active 2 (nu $ 209,99, was $ 249,99) en 44 mm Galaxy Watch Active 2 (nu $ 229,99, was $ 269) om te overwegen. Als u deze apparaten oppakt, krijgt u hetzelfde algemene horloge als het LTE-model, behalve uiteraard zonder de mogelijkheid om onafhankelijk van uw telefoon te werken.

De deals voor al deze modellen lopen tot het einde van de dag (14 oktober), wat de laatste kans is om er een op te halen voordat je moet wachten tot Black Friday. Dus als je echt enthousiast bent over een van deze smartwatches en niet wilt wachten, kun je het beste snel handelen.

Geschreven door Conor Allison.