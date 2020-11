Samsung Galaxy Watches zijn mooi afgeprijsd voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu Black Friday in feite in volle gang is, is het de ideale tijd om een van de beste smartwatches voor Android met korting te kopen, waarbij het hele assortiment Samsung Galaxy Watch-modellen tijdelijke bezuinigingen heeft gekregen.

In een van de meest aantrekkelijke draagbare dealpakketten die in deze periode beschikbaar zijn, krijgen de drie verschillende modellen van de in sportstijl uitgevoerde Watch Active 2 grote prijswijzigingen.

De grootste besparing is beschikbaar via de 44 mm LTE Watch Active 2 , waarvan de prijs is gedaald tot $ 329 (voorheen $ 399,99), waardoor degenen die het beste Apple Watch-alternatief willen, in totaal 18% kunnen besparen. In het VK heeft de Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE een korting van £ 110, waardoor het een coole £ 289 is .

Dit is het topmodel, dat u via GPS bijgehouden trainingsmonitoring, ondersteuning voor meldingen, Spotify-streaming en alles daartussenin biedt. Het enige dat hier moet worden opgemerkt, is de standaard kleine vergoeding voor de mobiele dekking met uw provider elke maand.

Als LTE-kracht vanuit de pols niet jouw ding is, is er ook de Bluetooth-only 40 mm Galaxy Watch Active 2 (nu $ 179,99, was $ 249,99) en 44 mm Galaxy Watch Active 2 (nu $ 199,99, was $ 269) om te overwegen. Als u deze apparaten oppakt, krijgt u hetzelfde algemene horloge als het LTE-model, behalve uiteraard zonder de mogelijkheid om onafhankelijk van uw telefoon te werken.

Andere deals die het overwegen waard zijn:

• Samsung Galaxy Watch Bluetooth 46 mm - bespaar £ 120, was £ 299, nu £ 179: het oudere model maar met een handige korting voor Black Friday. Zie deze deal bij Amazon

• Samsung Galaxy Watch Active 40 mm - roségoud - bespaar £ 70, was £ 199, nu £ 129: dun, lichtgewicht en sterk en nu ook goedkoper. Zie deze deal bij Amazon

• Samsung Galaxy Watch Active 40 mm - Zwart - bespaar £ 70, was £ 199, nu £ 129: een van de meest subtiele horloges in het assortiment is nu zelfs goedkoper. Zie deze deal bij Amazon

• Bekijk hier meer smartwatch-deals

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Conor Allison. Bewerken door Adrian Willings.