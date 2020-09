Samsung Galaxy Watch 3 ziet er geweldig uit in titanium

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een titaniummodel aangekondigd van de onlangs gelanceerde Galaxy Watch 3 . Het apparaat biedt dezelfde functies als de standaard roestvrijstalen Galaxy Watch 3-smartwatch, inclusief de roterende ring, maar in een meer premium ontwerp.

Het is de eerste keer dat Samsung een titaniummodel van een draagbaar apparaat heeft geïntroduceerd, hoewel het niet de eerste titanium smartwatch is, waarbij zowel Huawei als Apple het lichtgewicht materiaal als optie aanbieden in respectievelijk de Watch GT 2 Pro en Watch Series 5 .

De Galaxy Watch 3 Titanium wordt geleverd in Mystic Black en zal om te beginnen alleen beschikbaar zijn in de 45 mm Bluetooth-variant. Een bijpassende Mystic Black metalen band wordt meegeleverd in de doos en biedt een textuur die past bij de titanium afwerking van de behuizing van het horloge.

Qua functies biedt de Galaxy Watch 3 Titanium bloeddrukmonitoring, ECG-monitoring en bloedzuurstofmonitoring, evenals slaapregistratie en trainingsprogrammas.

Specificaties zijn hetzelfde als de standaard Galaxy Watch 3 met een 1,4-inch Super AMOLED-kleurendisplay, beschermd door Corning Gorilla Glass DX, de Exynos 9110-processor, 1 GB RAM en 8 GB intern geheugen.

De Galaxy Watch 3 Titanium weegt 43 gram - bijna 10 gram minder dan het roestvrijstalen model - en is waterdicht tot 5ATM, IP68 water- en stofbestendig en heeft MIL-STD-810G.

De Galaxy Watch 3 Titanium van Samsung is vanaf 18 september verkrijgbaar. De prijzen moeten nog worden bekendgemaakt, maar het zal niet goedkoop zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.