(Pocket-lint) - Qualcomm heeft het deksel gelicht op de volgende chipsets die waarschijnlijk bijna alle Wear OS smartwatches zullen aandrijven voor het komende jaar of twee. Deze platforms, genaamd Snapdragon W5 Gen 1 en W5+ Gen 1, brengen een volledig nieuw chipset ontwerp dat zal leiden tot een betere levensduur van de batterij en betere prestaties.

In de westerse markten zal het waarschijnlijk de W5+ Gen 1 zijn die we in de meeste van onze door Google aangedreven pols gadgets zien. Dit platform is voorzien van een primaire quad-core CPU en een always-on co-processor die is ontworpen om belangrijke functies te laten werken, zonder gebruik te hoeven maken van de meer energie-intensieve CPU.

De hoofd-GPU bestaat uit vier 4 nm-proceskernen - een grote stap voorwaarts ten opzichte van de 12 nm in eerdere versies - wat zou moeten betekenen dat zelfs de functies die de krachtigere verwerking nodig hebben, minder batterijsap verbruiken.

Het betekent ook dat animaties en reacties op het horlogescherm vloeiender en responsiever moeten aanvoelen dan voorheen. Qualcomm zegt dat de snelheid van de Snapdragon Wear 4100 (zijn huidige smartwatch-chipset) tot 2x zo hoog zou kunnen zijn.

De chipset heeft ook een meer capabele grafische driver, dus je zult meer geavanceerde watchfaces zien met 3D-graphics die in realtime worden geanimeerd, plus 3D-kaarten, navigatie en vloeiende videoweergave - voor degenen die daadwerkelijk video's kijken op hun pols.

Een cruciale update is dat - in tegenstelling tot eerdere versies - zowel audio als Bluetooth-besturing zijn verplaatst naar de energiezuinigere always-on co-processor.

Voor de eindgebruiker betekent dit dat je meldingen van je telefoon kunt ontvangen zonder dat de krachtigere CPU ingeschakeld hoeft te zijn. Wat - nogmaals - betekent dat de batterij minder wordt gebruikt.

De co-processor voert ook de versnellingsmeter, gyroscoop en op hartslag gebaseerde algoritmen uit, zodat hij minder stroom verbruikt tijdens het de hele dag volgen van bewegingen en slaap.

Dus over hoeveel extra batterijduur hebben we het precies? Qualcomm zegt ergens tussen de 30 en 60 procent, afhankelijk van de gebruiker.

Een horlogemodel met een 300mAh batterij zou tot 43 uur batterijduur kunnen krijgen van een volledige lading met de W5+ Gen 1, waar het ongeveer 28 uur zou zijn met de huidige Snapdragon Wear 4100.

Op dezelfde manier zou een 450mAh batterij 54 uur meegaan (tegenover 36 met de huidige chipset), en een 600mAh batterij zou 72 uur meegaan (tegenover 48 uur momenteel).

Dit is nog niet vergelijkbaar met de Huawei Watch of Garmin, maar het is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige WearOS-modellen, en deze metingen zijn met Wi-Fi ingeschakeld en het always-on scherm ingeschakeld. Schakel deze uit, en de winst zal nog groter zijn.

Een laatste belangrijke update van het platform is het ontwerp. De nieuwe chipset van Qualcomm is 35 procent kleiner dan zijn voorganger, en dat - van cruciaal belang - betekent dat smartwatches slanker en kleiner kunnen worden gemaakt zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. We zouden horloges kunnen gaan zien met een behuizing zo klein als 38mm.

De W5 Gen 1-processor is vergelijkbaar met de W5+: hij is uitgerust met de nieuwe quad-core hoofdprocessor, maar heeft niet ook nog de co-processor. Deze chipset zal waarschijnlijk vooral te vinden zijn in meer niche wearables zoals kids/enterprise horloges en smartwatches in China.

Oppo zal de eerste zijn die in China een horloge lanceert - de Oppo Watch 3 - aangedreven door de W5 Gen 1 in ongeveer een maand tijd. Mobvoi - de makers van TicWatch - zal de eerste zijn om een W5+ Gen 1 horloge te lanceren, en het zal later dit jaar landen. Andere fabrikanten - natuurlijk - zitten in de pijplijn.

