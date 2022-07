Qualcomm teast nieuwe Snapdragon Wear-chipset voor smartwatches

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na wat wel een eeuwigheid lijkt sinds de Snapdragon Wear 4100 chipset voor het eerst werd gelanceerd, lijkt het erop dat Qualcomm op het punt staat om het te vervangen door een nieuwer, moderner platform.

Het bedrijf heeft een aankondiging geplaagd via zijn eigen officiële handvat op Twitter met een cryptische verklaring die luidt "The clock is ticking on something big", samen met een 3D-animatie die duidelijk een smartwatch en een processor laat zien, samen met de tagline "wear what matters".

De klok tikt op iets groots. pic.twitter.com/0bYaGf3SrF- Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022

Vergeleken met de ontwikkeling van het smartphoneplatform zijn de updates voor de kernchipset voor wearables schaars. En vaak worden ze gezien als ondermaatse prestaties.

De verwachting is dat dit nieuwe platform de Snapdragon Wear 5100 zal zijn - ter vervanging van de 4100 - en naar verluidt gebouwd zal worden met behulp van een 4nm-procestechnologie, en veel betere prestaties zal bieden dan de huidige versie.

Volgens WinFuture zal deze nieuwe chipset ook beschikken over een efficiënter kernontwerp, wat - op zijn beurt - zal leiden tot een veel betere levensduur van de batterij.

Er wordt beweerd dat er een co-processor in zal zitten die op de achtergrond connectiviteitstaken afhandelt, je verbonden houdt met Wi-Fi en Bluetooth, notificaties en updates aflevert, maar zonder gebruik te maken van de grotere, meer energie verbruikende cores.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 · Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Het zou ook kunnen betekenen dat Wear OS 3 op grotere schaal wordt overgenomen door smartwatch-makers die Google's wearable-platform gebruiken. Die merken, zoals Skagen, Fossil, Michael Kors en andere modemerken, maken allemaal gebruik van dat standaard of "standaard" hardware platform.

Andere verbeteringen zouden kunnen bestaan uit toegevoegde functies zoals valdetectie en betere haptische feedback, waardoor de hele ervaring van het door Wear aangedreven horloge meer in lijn komt te liggen met de super populaire Apple Watch.

We zullen in de nabije toekomst officieel meer te weten komen van Qualcomm, maar voor nu geeft de teaser ons iets om naar uit te kijken.

Geschreven door Cam Bunton.