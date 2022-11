Polar's Ignite 3 verbetert slaap tracking, krijgt multi-band GPS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Ignite 3 van Polar is een stijlvolle smartwatch met een aantal Apple Watch Ultra-functies voor een fractie van de prijs en hij is nu verkrijgbaar.

Om te beginnen met die nieuwe slaapregistratie, Polar noemt het SleepWise en het is ontworpen om naar je slaap te kijken en te berekenen wanneer je het meest alert bent. Je krijgt een dagelijkse waarschuwing die kijkt naar de kwaliteit van je slaap om uit te zoeken wanneer je het meeste werk moet verzetten. Het vertelt je ook wanneer je waarschijnlijk niet op je best bent.

Een andere toevoeging is een beetje vreemd. Polar heeft multi-band GPS toegevoegd aan de Ignite 3, een functie die ook beschikbaar is op de Apple Watch Ultra en andere meer hardcore activiteitshorloges. Dat wil niet zeggen dat het hier niet welkom is, maar gezien de relatief casual doelgroep van deze smartwatch is het moeilijk voor te stellen dat veel mensen zullen verdwalen in de bergen en hun hypernauwkeurige GPS nodig hebben om hen te helpen.

Andere kenmerken van de Polar Ignite 3 zijn een batterijduur van vijf dagen bij één keer opladen, een OLED-scherm van 1,3 inch en verwisselbare banden. Je kunt er natuurlijk meer kopen bij Polar, mocht je dat willen.

Polar heeft ook een functie toegevoegd die je stembegeleiding geeft tijdens het sporten zolang je een hoofdtelefoon hebt aangesloten, waardoor je iets krijgt dat vergelijkbaar is met Apple Fitness+ en de overvloed aan apps en diensten die er al zijn. Je moet hier wel de Polar Flow app gebruiken.

Tot slot komen we bij de prijs. Gezien de multi-band GPS functie is het misschien verrassend dat dit ding slechts £289 / $329.95 / €329.90 kost. U kunt uw bestelling nu al plaatsen. Er zijn tal van kleuren om uit te kiezen, waaronder paars, zwart, zand en koper.

