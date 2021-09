Polar: fitness volgen zou niet zo ingewikkeld moeten zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoe indrukwekkend het horloge ook is, Apple is nog maar een peuter als het gaat om het volgen van fitness. Terwijl de Fitbit, die eigendom is van Google, nog maar net in een lange broek zit.

Ter vergelijking: Polar is een bedrijf dat al sinds de jaren zeventig hartslagmeters en andere slimme trainingsapparaten maakt. Dus ook al is het misschien niet het eerste waar u aan denkt bij het overwegen van uw volgende wearable, u wilt misschien nog een keer nadenken. Vooral als u op zoek bent naar iets dat meerdere activiteiten en sporten nauwkeurig kan volgen.

De slimme coaching-technologieën van het merk gebruiken een meer gerichte benadering bij het lezen en analyseren van fitnessgegevens dan de meeste andere, om de drager te helpen snel te beoordelen hoeveel beweging hij moet doen of wanneer hij moet stoppen: "In het verleden had je alle afzonderlijke metingen , zoals hartslag, slaapregistratie, trainingsmodus, hersteltijd. Het waren allemaal in feite onafhankelijke functies die je in je apparaat had, en je moet je interpretatie zelf doen, "werd ons verteld door Polar CEO Sander Werring voor de laatste aflevering van de Pocket-lint Podcast .

"Slimme coaching stelt ons in staat moeilijke wetenschappelijke gegevens te vertalen naar eenvoudige, bruikbare gegevens. Dus, als u tijd besteedt aan het trainen met een product, laten we ervoor zorgen dat het telt. Zorg ervoor dat u niet ondertraint en uw tijd verspilt, of niet overtrainen en tijd verliezen omdat je geblesseerd raakt."

Extra sensoren toevoegen aan een apparaat is allemaal goed en wel, maar Werring gelooft dat de volgende stap in draagbare innovatie is hoe je ze gebruikt: "Polar zal blijven onderzoeken om de sensoren nauwkeuriger te krijgen, en waarschijnlijk ook om ze veel meer waarden te laten meten dan dan ze vandaag doen."

Dat wil niet zeggen dat andere elementen ook niet belangrijk zijn, bijvoorbeeld de levensduur van de batterij: "We kunnen met trots zeggen dat we het meest nauwkeurig zijn als het gaat om hartslag en hartslagvariatie. De tweede factor is de levensduur van de batterij. van de belangrijkste beslissingsfactoren voor onze klanten."

Je kunt ons hele interview met de CEO van Polar beluisteren in de Pocket-lint Podcast aflevering 122 .