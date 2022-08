Oppo lanceert de Watch 3 en Watch 3 Pro smartwatches

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo is zijn belofte nagekomen om de eerste smartwatches met Qualcomm's Snapdragon W5 Gen 1-platform te lanceren - de Oppo Watch 3 en Watch 3 Pro.

De standaard Watch 3 heeft een 1,75-inch 372x430 AMOLED-display dat er mooi en helder uit moet zien, en is snel opgeladen zodat de batterij in slechts een uur weer vol is.

Het heeft ook een slimme kleine interne co-processor waarop het kan overschakelen voor eenvoudige taken zoals tijdwaarneming om ervoor te zorgen dat de krachtigere Snapdragon W5 Gen 1 alleen wordt gebruikt wanneer het echt nodig is, zodat de levensduur van de batterij van het horloge wordt gemaximaliseerd.

Het horloge zou daarom ongeveer vier dagen mee moeten gaan voordat je hem moet opladen, hoewel een spaarstand dit kan verlengen tot een zeer behoorlijke 10 dagen gebruik.

De Watch 3 Pro lijkt er sterk op, maar is iets groter - hij heeft een 1,91-inch scherm met een resolutie van 378x496. Indrukwekkend is dat het een LTPO AMOLED is, wat zeldzaam is voor smartwatches, dus het contrast zou echt geweldig moeten zijn.

Een belangrijke upgrade komt in de vorm van een iets grotere batterij die de batterijduur moet verlengen tot vijf dagen op een lading, of tot 15 dagen in de spaarstand.

De horloges zijn alleen aangekondigd in China, waar ze op 19 augustus in de verkoop gaan voor een prijs van ongeveer £180/$222 voor de Watch 3 en £230/$282 voor de Watch 3 Pro. We zouden niet rekenen op een wereldwijde release, maar als dat in de kaarten zit horen we het hopelijk relatief snel.

Geschreven door Max Freeman-Mills.