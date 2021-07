Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft een nieuwe smartwatch gelanceerd, de Oppo Watch 2 , in China, zonder details over of deze naar de VS en het VK komt.

Het lijkt veel op de originele Oppo Watch , maar het wordt geleverd met verbeterde interne hardware zoals Qualcomms nieuwste Snapdragon 4100 en tot 16 dagen batterijduur na één keer opladen bij gebruik in de energiebesparende modus. Het draait ook Oppos Android-gebaseerde ColorOS, dus geen Wear OS. Houd er rekening mee dat het originele horloge uiteindelijk buiten China werd gelanceerd met Wear OS en Google Play Store-toegang, maar het is onduidelijk of het horloge van de tweede generatie dat ook zal doen.

Misschien staat Oppo klaar totdat Google en Samsungs uniforme Wear OS 3 later in het jaar debuteert.

De Oppo Watch 2 is verkrijgbaar in de maten 42 mm en 46 mm. Beide modellen hebben een gebogen OLED-scherm met een verversingssnelheid van 60 Hz en 326 ppi, een optionele eSIM en gezondheidsbewakingsfuncties voor hartslag, slaap en zuurstof in het bloed. Het 42 mm-model biedt ook een modus met alleen Bluetooth, zonder LTE-ondersteuning.

Wat betreft die batterijduur van 16 dagen, deze vertrouwt op Oppos Power Saver-modus. Zonder dit kan de Oppo Watch 2 tot vier dagen meegaan op een enkele lading.

Degenen in China kunnen de Oppo Watch 2 nu voorbestellen , met eenheden die op 6 augustus 2021 aankomen. De prijs begint bij ¥ 1.300 (ongeveer $ 200) voor het 42 mm Bluetooth-model. Het 42 mm-model met LTE is ¥ 1.500 (ongeveer $ 231) en het high-end 46 mm-model is ¥ 2.000 (ongeveer $ 308).