(Pocket-lint) - Het was eind mei dat het gerucht van de tweede generatie Oppo Watch opdook , waarbij het originele vierkante horloge-apparaat werd bijgewerkt.

Nou, het is geen gerucht meer. Inderdaad, de Oppo Watch 2 is al beschikbaar voor pre-order op JD.com voor Chinese klanten. Dus de kat is uit de zak.

De site pronkt met het horloge in drie kleurenafwerkingen, zoals de schermafbeelding bovenaan laat zien, met grijsblauwe, zwarte en oranje bandversies die allemaal duidelijk zichtbaar zijn.

Niet alles is echter volledig onthuld, met de JD-site die zijn klanten vertelt om af te stemmen op de Super Power Conference op 27 juli om de volledige inside-info te krijgen. De pre-orderpagina wijst naar 15:00 uur in Peking als het uur om in de kalender te zetten.

Er zijn echter meer dan een paar aanwijzingen in zwart-wit: continue bloedzuurstofmonitoring lijkt een van de belangrijkste nieuwe functies te zijn voor het horloge met rechthoekig scherm.

Wat een grote verrassing is, is de pre-orderprijs van ¥9999, want dat komt neer op ongeveer £ 1.100/$ 1.500. Dat zou meer dan drie keer de prijs van de originele Oppo Watch zijn, dus we kunnen alleen aannemen dat dit een tijdelijke aanduiding is totdat de officiële prijs is aangekondigd.

We zullen meer weten over het tweede generatie Oppo-horloge op 27 juli, misschien of het ook buiten de Chinese markt zal aankomen.