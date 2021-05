Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo lijkt een opvolger te ontwikkelen van de Oppo Watch met vierkant scherm .

Een analyse van firmwarebestanden verzameld door tipster mlgmxyysd heeft onthuld dat het Chinese elektronicamerk aan een Oppo Watch 2 werkt en dat er mogelijk verschillende modellen van de smartwatch zijn, waaronder een variant voor China. De tipgever denkt dat het horloge gebaseerd zal zijn op Qualcomms Snapdragon Wear 4100 draagbare platform, en dat het besturingssysteem gebaseerd is op Android 8.1 Oreo, wat betekent dat het waarschijnlijk Wear OS zal draaien.

Houd in gedachten dat Google en Samsung onlangs hebben aangekondigd dat ze hebben samengewerkt om hun respectieve platforms, Wear OS en Tizen, te combineren tot een uniform draagbaar besturingssysteem dat dit najaar wordt gelanceerd. Men kan aannemen dat Oppos nieuwe horloge deze versie van Wear OS zal draaien.

Andere mogelijke functies zijn onder meer 16 GB aan opslagruimte, nieuwe wijzerplaten, een functie voor stressdetectie en een Oppo Relax-app. Het behoudt ook het vierkante ontwerp van zijn voorganger. Merk op dat Oppo tijdens het evenement voor de Reno 6-serie plaagde dat zijn volgende smartwatch een vierkant ontwerp zal hebben. Het zei ook dat de nieuwe wearable een chip zal hebben genaamd de Apollo4s, ontwikkeld in samenwerking met Ambiq.

Tipster mlgmxyysd zei dat deze chipset zal worden gebruikt met de Snapdragon Wear 4100 . Het horloge ondersteunt ook LTE-connectiviteit en eSIM .

Er zijn niet veel vierkante Wear OS-horloges op de markt, dus de Oppo Watch vult dat gat. In onze review vonden we het scherm geweldig. Er zijn tal van wijzerplaten en het houdt zelfs de conditie bij. Maar het heeft enkele tekortkomingen voordat het als geweldig kan worden beschouwd. Toch is het een goede eerste poging.

Geschreven door Maggie Tillman.