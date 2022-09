Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus onthult op 22 september zijn eerste smartwatch onder het merk Nord, maar het is nog maar de vraag of er meer dan één variant in de reeks komt.

Het merk plaatste een tease op zijn Indiase Twitter-account, waarin het onthult dat de OnePlus Nord Watch "binnenkort" komt. Een link stuurt je ook naar een speciale OnePlus India webpagina met meer informatie.

Zo zal het apparaat een vierkant 1,78-inch AMOLED-scherm hebben, met een piekhelderheid van 500 Nits en een resolutie van 368 x 448.

De pagina en tweet bevatten een afbeelding van een deel van het toestel dat overeenkomt met een eerder uitgelekte afbeelding van een Apple-achtig vierkant ontwerp.

Een tweede afbeelding op de website laat het nog duidelijker zien. Er is echter geen teken van een eveneens uitgelekt rond alternatief.

Afbeeldingen die in augustus online werden gezet suggereerden dat er ronde modellen zouden komen naast een paar vierkante. De renders kwamen als onderdeel van een rapport dat zei dat er in totaal vijf modellen komen - drie ronde, twee vierkante.

De officiële Twitter-post toont echter alleen de ene Nord Watch. Net als de speciale webpagina.

Waar het wel een beetje interessanter wordt, is dat er verderop op de pagina andere onthullingsdata staan vermeld, met andere icoontjes. Misschien verwijzen deze naar de andere modellen, elk met een andere hoofdfunctie.

Denk dat we het snel te weten komen, met de eerste van het stel dat in slechts een paar dagen.

