OnePlus Nord Watch zou kunnen komen in vijf varianten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus kondigde zijn eerste smartwatch aan in 2021 in de vorm van de OnePlus Watch, hoewel terug in maart 2022 werd gemeld dat het Chinese bedrijf aan een ander model werkte.

De OnePlus Nord Watch zou voor het eerst in de tweede helft van dit jaar worden gelanceerd en nu hebben we enkele renders van hoe het eruit zou kunnen zien - of hoe de verschillende modellen eruit zouden kunnen zien.

Het lijkt erop dat de OnePlus Nord Watch in feite zou kunnen worden aangeboden in een aantal varianten in plaats van slechts één model, met renders van Mukul Sharma (@StuffListings) en 91Mobiles die drie cirkelvormige modellen en twee rechthoekige modellen onthullen.

Volgens het rapport zullen de rechthoekige OnePlus Nord Watch-modellen 240 × 280 en 368 × 448 resolutieweergaven bieden, terwijl de ronde modellen 240 × 240 en 390 × 390 resoluties zullen bieden.

Een van de renders toont een cirkelvormige optie met twee knoppen aan de rechterrand en een grote bezel rond het display. Een andere cirkelvormige optie heeft twee knoppen maar geen bezel, terwijl de derde weer één knop en geen bezel heeft.

StuffListings / 91 Mobiles

In termen van de rechthoekige opties, lijken beide één knop aan de rechterkant te hebben, hoewel ze verschillende ontwerpen bieden als het gaat om hun lugs en schermgroottes lijkt het.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

Het 91Mobiles-rapport bood niet meer informatie over de OnePlus Nord Watches, of wanneer ze zouden kunnen verschijnen, maar het suggereerde wel dat alle vijf varianten van de smartwatches onder de 5.000 Indiase roepies zouden kosten, wat ongeveer £ 50 is, dus het lijkt erop dat ze behoorlijk goedkoop zouden kunnen zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.