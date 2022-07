OnePlus Nord horloge details en ontwerp lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Eerder dit jaar hoorden we geruchten over een aankomende Nord-branded smartwatch van OnePlus. In de tijd daarna is het echter relatief stil geweest.

Eindelijk lijkt het erop dat we de release naderen, want op Twitter verschijnen gelekte screenshots die de N Health-app en een kleine afbeelding van het horloge zelf tonen.

Dit is uw 1e blik op de OnePlus Nord Watch. Zoals ik al eerder lekte, komt het binnenkort naar India. Zal beschikken over een rechthoekige wijzerplaat, spo2, hartslag monitoring, slaap monitoring, aangepaste watch faces te ondersteunen. Er is een speciale N Health app.

Voel je vrij om te retweeten.#OnePlusNordWatch pic.twitter.com/kiGOge3BPZ- Mukul Sharma (@stufflistings) 27 juli, 2022

Het lijkt erop dat de Nord Watch een Apple-achtig afgerond rechthoekig display zal hebben, in plaats van het ronde ontwerp dat we vorig jaar op het OnePlus horloge zagen.

Het horloge heeft een centrale kroon aan de rechterkant, met opgeheven band aansluitingen aan de boven- en onderkant.

De screenshots geven ook details over enkele functies die we kunnen verwachten, zoals fitnesstracking en een verscheidenheid aan wijzerplaten.

Tipster Mukul Sharma liet het daar echter niet bij, hij keerde terug naar Twitter om nog meer details te delen over de onaangekondigde smartwatch.

Wat meer details rond de aankomende OnePlus Nord Watch en N Health.

Hartslagmonitoring

Bloody Oxygen

Activiteitsherinneringen

Stappenregistratie

Oefeningen

Slaapmonitoring

Women Health

OnePlus Avatar

En meer...#OnePlus #OnePlusNordWatch pic.twitter.com/GNXzuU5uI5- Mukul Sharma (@stufflistings) July 28, 2022

Zoals je kunt zien, zullen de fitness tracking functies uitgebreid zijn en SpO2 monitoring, GPS locatiegegevens en slaap tracking bevatten.

We weten niet zeker wanneer we een officiële bevestiging van de Nord Watch zullen zien, maar Sharma denkt dat het binnenkort in India zal worden gelanceerd, en we kijken ernaar uit om meer te weten te komen.

