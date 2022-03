OnePlus zou werken aan smartwatch van het merk Nord

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn veel geruchten geweest over de volgende OnePlus-smartphone , wat de Nord 3 zou kunnen zijn, maar het laatste rapport suggereert dat we mogelijk ook een smartwatch aan het Nord-assortiment zien toevoegen.

OnePlus zou werken aan een Nord-smartwatch die naar verwachting in de tweede helft van 2022 naast de Nord 3 zal worden gelanceerd.

Hoewel er nog geen details zijn verschenen over hoe de Nord-smartwatch eruit zou kunnen zien, beweert tipgever Yogesh Brar ( via 91 Mobiles ) dat het apparaat minder dan 10.000 Indiase roepies (ongeveer £ 100/$ 130) zal kosten, mogelijk tussen de 5.000 roepies (£ 50/$ 65). ) en 8.000 roepies (£80/$105).

In termen van specificaties wordt verwacht dat de Nord-smartwatch enkele functies zou lenen van de meer premium OnePlus Watch , waaronder een kleurentouchscreen, hartslagmeter en SpO2-monitor. Er wordt ook verwacht dat het functies zal bieden zoals slaaptracking, step-tracking, smartphonemeldingen en muziekbediening.

Er is momenteel niets bevestigd en de marketingnaam voor het apparaat is ook nog niet gelekt, maar als OnePlus aan een Nord-smartwatch werkt, verwachten we dat de lekken de komende maanden zullen toenemen.

We waren niet erg onder de indruk van de OnePlus Watch, dus we hopen dat er enkele veranderingen zullen komen met een Nord-merkmodel dat het een veelbelovende keuze maakt.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Rik Henderson.