Harry Potter OnePlus Watch bevestigd en "binnenkort beschikbaar"

(Pocket-lint) - OnePlus heeft bevestigd dat een Harry Potter-editie van zijn smartwatch "binnenkort" komt.

Eerder ontdekt tijdens een demontage van de OnePlus Health-app APK, is de Harry Potter Edition OnePlus Watch opgedoken op de website van het bedrijf in India.

We kunnen het niet volledig zien, maar de plaag laat duidelijk een Hogwarts-embleem op de riem zien.

De begeleidende tekst laat ons ook geen twijfel bestaan: "Oproep aan alle heksen en tovenaars", staat er.

Er is ons ook verteld dat het binnenkort zal komen, maar helaas geen andere informatie.

Het vorige lek bracht een aantal wijzerplaten met Harry Potter-thema aan het licht, met themas gebaseerd op de vier belangrijkste studentenhuizen - Griffoendor, Zwadderich, Huffelpuf en Ravenklauw - plus de banner van Zweinstein en een buitenopname van de school/het kasteel.

We hopen echter dat het ontwerp van het horloge niet stopt bij de gezichten en riem – misschien een gouden snitch aan de achterkant of iets anders dat vergelijkbaar is met Potter-achtig in de esthetiek.

Zeker, OnePlus heeft geen kwaad gedaan om de licentie veilig te stellen. De fanbase van Harry Potter vertoont geen tekenen van krimpen en een nieuwe toevoeging aan de filmline-up is onderweg in de vorm van Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Hopelijk wordt het nieuwe horloge echter niet alleen in India uitgebracht. We houden je op de hoogte.